Целевой фонд будущих поколений РС(Я) ко Дню защиты детей

1 июня 2021 года, Целевой фонд будущих поколений РС(Я) проведет онлайн-мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей.

Так, сегодня объявлен сбор заявок на участие в Онлайн-турнире по шахматам для учащихся. Соревнования стартуют 1 июня с 11 часов утра на сайте Lichess.org в формате АРЕНА по трем возрастным группам: 2005-2008 г.р., 2009-2012 г.р., 2013 г.р. и младше. За ходом игры можно будет наблюдать на данном сайте и на ютуб канале фонда.

Подведение итогов и награждение проводится отдельно среди юношей и девушек по трем возрастным группам. Сбор заявок идет по мессенджеру WhatsApp на номер +7-964-416-27-70 до 31 мая 2021 года.

Дети в возрасте от 6 до 16 лет могут принять участие в конкурсе по изготовлению защитных масок «Маска-мастер». По условиям конкурса необходимо изготовить защитную маску и выложить пост — фото или видео, с описанием технологии изготовления и использованных материалов в своем аккаунте инстаграм, указав ФИО, возраст, класс, школу или группу и детский сад. Конкурс продлится с 22 мая по 30 мая включительно.

«Дети проявили активный интерес к участию в онлайн-мероприятиях. На данный момент в конкурс защитных масок поступило более 15 интересных рукотворных работ, а в Онлайн-турнир по шахматам принято около 60 заявок. Уверена, что до конца приема заявок будут еще больше участников. Проведение актуальных и полезных мероприятий в День защиты детей стало доброй традицией, и сегодня, используя цифровые возможности, мы стараемся охватить участием детей и молодежь со всех улусов республики. Имя победителей будет оглашено в праздничный день, 1 июня на нашей официальной странице @fondyakutia», — отметила первый заместитель генерального директора Целевого фонда будущих поколений РС(Я) Наталья Оленева.

Справка

АЛРОСА является крупнейшим партнером Целевого фонда будущих поколений РС(Я). С 2012 года на пожертвования АЛРОСА в Якутии Фондом построены 39 объектов, в том числе 8 объектов образования, 10 спортивных объектов, 10 объектов культуры и развития, 4 больницы, 4 реабилитационных центра, 3 жилых дома. В 2021 году при поддержке АЛРОСА планируется продолжить строительство социально-значимых объектов. В их числе — Дворец культуры и духовного развития вс. Намцы Намского улуса, Культурный центр им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса. Продолжится реализация мероприятий программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов и с. Жиганск» на 2019-2024 годы». Начнется строительство объектов нового спального корпуса на 40 мест Республиканского образовательно-оздоровительного центра в с. Кемпендяй Сунтарского улуса (филиал ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне»). Планируется завершение строительства учебного корпуса на 150 мест с интернатом на 100 мест Малой академии наук РС(Я) в с. Чапаево Хангаласского улуса.

Ежегодно АЛРОСА реализует по 500 социальных проектов, направляя в социальную сферу республики по 10 млрд. рублей. Затраты на экологию и природоохранные мероприятия АЛРОСА составляют до 6 млрд ежегодно