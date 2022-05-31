Целевое обучение по-новому предлагают апробировать на пилотном проекте

Депутат Госдумы РФ Галина Данчикова планирует обсудить на региональной неделе в Якутии с курирующим сферу образования вице-премьером РС(Я) Сергеем Местниковым, Министерством образования и науки участие Якутии в пилотном проекте по целевому обучению студентов. Такой проект будет реализовываться после внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании» по совершенствованию механизма целевого приема и целевого обучения. Законопроект готовится к рассмотрению на весенней сессии.

Как отметила Галина Данчикова, он подготовлен по поручению главы государства и направлен на формирование комплексной системы выбора и доступности целевого обучения для всех граждан на основе публичного конкурса и публичных заявок работодателей. Законопроект нацелен на совершенствование системы подготовки специалистов, расширение возможностей для молодежи в бесплатном получении востребованной профессии и создание гарантий трудоустройства после завершения целевого обучения.

Сегодня в стране наблюдается дефицит квалифицированных специалистов по многим отраслям экономики. Это объясняется тем, что по специальности не работает около половины граждан России, а 37% работодателей называют кадровый дефицит основной сложностью ведения бизнеса, что говорит о разориентированности профессионального образования и запроса рынка труда.

В предстоящие два года в высших учебных заведениях будет дополнительно открыто еще 45 тысяч бюджетных мест. Такие масштабные вложения в высшее профессиональное образование должны стать инвестициями в национальную экономику и в реальное успешное будущее выпускников школ.

Законопроектом предлагается использовать уже созданный суперсервис «Поступление в вуз онлайн» для подачи через портал госуслуг онлайн-заявки на конкурсное целевое обучение по программам высшего профессионального образования. Впервые в публичном доступе появятся заявки от работодателей, с которыми сможет ознакомиться любой выпускник школы и любая семья. Впервые открытым и публичным станет конкурс на каждую учебную и одновременно рабочую вакансию и впервые эта вакансия на конкурсной основе становится доступной для любого выпускника из любого региона, что открывает новые возможности для самореализации молодых людей и выбора места для жизни и работы, говорится в пояснении к этому законопроекту.

По итогам конкурса на целевое место, соискатели смогут заключить в электронной форме договор с заказчиком целевого обучения и ВУЗом.

Законопроектом уточняются уже существующие положения об ответственности за неисполнение каждым участником договора о целевом обучении.

В частности, при неисполнении заказчиком целевого обучения обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение, а гражданином обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет, будет выплачиваться штраф в размере понесенных бюджетных расходов. Штраф зачисляется в бюджет, из которого было оплачено обучение.

Законопроект исключает возможность поступления на целевое место с последующим отказом от исполнения договора со стороны студента по неуважительным причинам.

Целевое обучение будет оплачиваться будущим работодателем. Частный заказчик целевого обучения также будет наделен дополнительными полномочиями: он сможет самостоятельно определять продолжительность будущей трудовой деятельности выпускника.

Важнейшими преимуществами предлагаемого законопроектом механизма являются информированность выпускников школ, доступность и прозрачность их участия в конкурсе, планирование будущей профессиональной деятельности, а также гарантия первого рабочего места.

Предлагаемый законопроектом подход обсуждался на заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации на тему: «Актуальные проблемы обеспечения квалифицированными кадрами регионов».

В рамках обсуждения на площадке Совета законодателей регионы и вузы уже выразили готовность реализовать предлагаемый механизм в пилотном режиме, понимая важность и практическую полезность предлагаемого подхода.

Зная, что по итогам предварительного обсуждения с заинтересованными министерствами и ведомствами страны в 2022 году будут отобраны субъекты для реализации законодательного механизма в пилотном формате, Галина Данчикова предложила не ждать, когда его запустят в полном объеме, а рассмотреть возможность участия Якутии в нем уже нынче. Это позволит получить преференции и быстрее адаптироваться к новому режиму целевого обучения студентов в вузах, считает парламентарий.