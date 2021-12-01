Цель поставлена — Якутия как культурный центр Арктики

Есть переломные времена. Например, 90-е годы, когда со сломом политического строя и экономического уклада к народам пришло новое осознание своей сущности. Это было великим делом – создание новой ментальности, идентичности, самосознания и места в мире. Но времена меняются, и теперь настал новый этап, о котором сказал год назад в своем Послании Ил Тумэну Айсен НИКОЛАЕВ – арктическая парадигма развития, за которой стоят новые подходы в экономическом, социальном, национальном развитии.

Прежде всего в целях осмысления новой геокультурной идентичности народов Якутии 29 ноября в Якутске состоялся Межрегиональный форум «Новая Евразия» — арктический вектор». К нам приехали представители регионов: Республики Алтай, Бурятии, Тывы, Москвы, руководители движения «Новая Евразия», Ассамблеи народов Евразии, Центра Льва Гумилева. Были гости из Республики Беларусь.

Принимал гостей государственный советник РС(Я) Андрей БОРИСОВ, который давно и плодотворно работает как своеобразный посол Республики Саха во многих частях Евразии и по праву считается центральной фигурой во многих евразийских проектах международного и российского масштабов. Конечно, приятно слышать, что наш земляк имеет большой авторитет в национальных республиках России и других регионах страны и мира. А об этом на форуме говорилось не раз. Это результат всесторонней работы Андрея Саввича в сфере культуры (Саха театр, продвижение эпоса Олонхо, Арктический институт, Высшая школа музыки, откуда вышел ансамбль мирового уровня «Виртуозы Якутии» и многое другое). Напомню, что в период роста самосознания народа именно Андрей Борисов возглавлял общество «Саха омук».

Вот что сказал Глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании в декабре 2020 года: «Юбилейная дата республики должна дать отсчет осмыслению геокультурной идентичности народов республики. В свете заявления президента страны о том, что Россия «будет прирастать» Арктикой и северными территориями, новую геокультурную идентичность Якутии можно продвигать как парадигму развития арктической республики. Системные предпосылки в этом плане нами созданы – открыта Международная арктическая школа, плодотворно действует Арктический институт культуры, строится Арктический центр эпоса и искусств». И далее: «Свое 400-летие Якутск должен встретить эталонным для северных городов мира качеством пространственного и инфраструктурного развития, культурной столицы Арктики!»

Уже 400 лет Якутия является форпостом развития огромной территории северо-востока страны, и миру мы интересны как северный, арктический народ. На форуме говорилось о том, что Якутия – одно из немногих мест в России, где сохранились народные традиции: у нас все настоящее, а не реконструированное: хомус, осуохай, ысыах, традиции коренных малочисленных народов Севера, жителей Русского Устья, ямщиков, северный уклад жизни.

Опираясь на доктрину евразийства, мы сейчас говорим об арктическом векторе развития.

Что касается движения «Новая Евразия», одним из лидеров которого является Андрей Саввич Борисов, то первый свой форум оно провело в Москве, второй в Тюмени, и теперь, двигаясь на восток, третий форум состоялся в Якутске.

Писатель, руководитель Центра Льва Гумилева, известный представитель евразийства Павел ЗАРИФУЛЛИН сказал на открытии форума: «Почему «Новое»? Евразийство обращено в будущее и дает ответы на вопросы сегодняшнего дня. Вопросы изменения климата, появления новых источников электроэнергии, а ответы дают такие форумы, как сегодня. Мы евразийцы – новые скифы. Задачи «Новой Евразии» — интеграция в постсоветском пространстве, объединение с Беларусью, Казахстаном; сохранение народов, их идентичности. Один из наших лозунгов – «Права народов в Евразии».

Также «Новая Евразия» — культурцентричная организация. Особенное внимание уделяется экологии. Якутия, как считает наш гость, многое делает в этом напрвлении. Например, на севере республики создан Плейстоценовый парк, где восстанавливаются популяции животных мамонтовой фауны, при этом созданная пастбищная экосистема в Арктике оказывает охлаждающий эффект на климат. «Идеи, которые озвучивает Грета Тунберг, для нас мелкие», — сказал Павел Зарифуллин.

Андрей Борисов отметил, что «Новая Евразия» — надпартийное, общественное движение. В целом, на тему Евразии работа идет уже 20 лет. Далее Андрей Саввич выступил с центральным докладом форума «Геокультурный подход в продвижении идей движения «Новая Евразия» на примере Республики Саха (Якутия)». Он посвящен тому, что создание современной инфраструктуры, многогранная и успешная культурная деятельность должны определять перемены в сознании и культурно-духовной сфере, обеспечить устойчивое развитие общества и экономики. В контекст глобальных процессов мы можем включится через Арктику, арктические страны. Мы говорим о близости нашей к тюркской культуре, языку казахов, киргизов, турков. Но мы уже давно всеми корнями вросли в северную землю. Поэтому очень важно мировоззренчески и философски развернутся к северу, к Арктике. Имея тюркские, древнерусские, азиатские восточные корни, якутская культура вбирает в себя живые подлинные культуры народов Севера.

У нас нет времени, так как глобальные процессы идут стремительно и мощно, при этом поглощают все и вся. Поэтому наработки надо сразу внедрять в практику, проекты, новые направления. Поэтому так важно строительство Арктического центра эпоса и искусств, который станет не только культурным, архитектурным явлением, центром притяжения общественности, но и базой для социокультурных и мультикультурных проектов. Арктический центр поможет нам выйти на первые роли в современной мировой Арктике. Со временем республика может доминировать в арктическом регионе.

Интерес к Арктике возрастает с каждым годом. Президент США Трамп интересовался покупкой Гренландии. Байден заявил, что их страна должна лидировать в Арктике.

Путин сказал, что Россия будет прирастать арктическими территориями. Так что Якутии пора занимать лидирующие позиции в Арктике российской и мировой.

Хорошо восприняли наши идеи гости из Белоруссии. Научный сотрудник Института философии Академии наук Республики Беларусь, политолог Алексей ДЗЕРМАНТ сказал, что белорусы находятся на западном пограничье и видят, как запад притягивает часть умов, все идет по пути неоколониализма. В ответ мы предлагаем объединение на евразийском пространстве.

Поддержала идеи «Новой Евразии» сопредседатель генерального совета Ассамблеи народов Евразии, посол доброй воли ЮНЕСКО Александра ОЧИРОВА. Она отметила, что Якутия сохраняет то, что создано веками.

Также на первой сессии форума выступил министр по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) Владимир ЧЕРНОГРАДСКИЙ, который рассказал о сегодняшнем дне арктической зоны республики и отметил тему связанности территорий, которая поднималась на форуме.

Геокультурный туризм

Интерес к культуре Якутии повлечет за собой и развитие туризма. Вторая сессия форума была посвящена геокультурному туризму и национальному проекту «Туризм и гостеприимство на северо-востоке Сибири».

С докладом выступила министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина ВЫСОКИХ, которая рассказала о новых возможностях. Так, начал реализовываться новый национальный проект по туризму, что надо максимально использовать. Например, в арктической зоне у нас есть сакральные места, нетронутые первозданные ландшафты, есть элитарные предложения, такие, как охота на чубуку. «У нас в республике все аутентичное, мы все сохранили», — сказала министр. При поддержке федерального центра будут развиваться несколько популярных туристических кластеров: «Лена», «Оймякон – Полюс холода» и другие. В Алданском районе планируется открыть горнолыжный комплекс «Лебединый». А маршрут «Открой неизведанную Якутию» по Ленским столбам и другим местам вошел в топ-5 по итогам народного голосования.

-У вас сохранилось единство человека и природы, — сказал директор по развитию Центра имени Льва Гумилева Анна КОРОЛЕВСКАЯ. — Сейчас, когда люди живут в цифровой вселенной, Якутия – отличное место для восстановления человека мегаполиса.

Также гость отметила, что на развитие внутреннего туризма из федерального бюджета до 2030 годы выделяется 529 млрд рублей плюс частные инвестиции. И Якутии надо серьезно заняться разработкой туристических маршрутов и созданием инфраструктуры.

Час настал

Лингвист, ведущий программы «Полиглот» на канале «Культура» Дмитрий ПЕТРОВ рассказал, что занимается сбережением языков по всему миру. Например, в прошлом веке начал исчезать бретонский язык во Франции, даже были объявления «Плевать на пол и говорить по-бретонски запрещается». Теперь французы спохватились. «Языки рождаются, умирают, болеют. Якутский язык чувствует себя хорошо», – отметил лингвист. И сказал, что возможно будет изучать его и подготовит телепрограмму обучения на языке саха. В 2019 году выходила программа по татарскому языку.

После выступления Ивана БЕЛЕКОВА, советника главы Республики Алтай, депутата Госдумы VII созыва, Андрей Саввич сказал, что есть «уже алтайский вектор, белорусский, центральноазиатский. Мы собираем новую Евразию!»

Исполнительный директор движения «Новая Евразия» Константин МАЛЫШЕВ рассказал о формировании Евразийской палаты депутатов. Это будет общественное движение, куда войдут депутаты разных уровней, которые смогут доказывать необходимость тех или иных процессов для своих регионов. Например, нужность малой авиации на Севере, которая в центральной России неактуальна.

Заключительная сессия была посвящена связанности труднодоступных территорий и развитию гражданской авиации. Выступили депутат Ил Тумэна Сахамин АФАНАСЬЕВ, министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир СИВЦЕВ. Конкретные проекты по малой авиации представил главный конструктор ООО «Научно-технологическая инициатива» (Новосибирск) Александр НИКОЛАЕВ. Он предложил строительство круглых аэродромов, поскольку взлет-посадка самого распространенного на внутрирегиональных воздушных трассах самолета АН-2 зависит от бокового ветра, а на круглом аэродроме пилот сам выбирает курс. Также гость познакомил с разработкой нового самолета внеаэродромного базирования на 7-10 мест «Проект-300».

Руководитель минтранспорта Владимир Сивцев отметил, что важной составляющей в работе по связанности территорий занимает расширение субсидирования. Например, тонна топлива в центре стоит 45 000 рублей, а в арктических улусах 100 000. И работа по субсидированию топлива ведется.

Новшество – начинается субсидирование всех арктических жителей по прописке. Сначала это будет 30%, а потом количество должно увеличится.

Одно из достоинств состоявшегося форума – единение с евразийскими регионами. С Тывой, Бурятией, Хакассией, Республикой Алтай, Татарстаном, Башкирией давно установлены тесные культурные связи. Теперь устанавливаются связи с Республикой Беларусь. Депутат белорусского парламента Олег ГАЙДУКЕВИЧ пригласил Андрея Борисова в гости и сказал, что они готовы развивать отношения во всех сферах. Андрей Саввич, в свою очередь, пригласил депутата на ысыах.

Якутия несомненно сейчас находится на подъеме – экономическом, культурном, геополитическом, поэтому так важны новые смыслы единения народа нашей республики и выход на новые рубежи развития. И мы этот шанс должны использовать. Форум наметил ближайшие шаги и уже начал практическую работу.