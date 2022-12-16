16.12.2022
22:37
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Финансы

ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений

Эльвира Набиуллина, руководитель ЦБ РФ сегодня заявила:

ЦБ РФ в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых;

Рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%;

Годовая инфляция в РФ на 12 декабря увеличилась до 12,7%;

ЦБ РФ примет дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и структурной перестройки экономики;

Безработица в РФ обновила исторический минимум;

Стабилизация потребительских настроений способствовала оживлению розничного кредитования после временного замедления в октябре.

Фото: тгк Brief
Источник: тгк ТАСС

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