ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений

Эльвира Набиуллина, руководитель ЦБ РФ сегодня заявила: ЦБ РФ в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых; Рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%; Годовая инфляция в РФ на 12 декабря увеличилась до 12,7%; ЦБ РФ примет дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и структурной перестройки экономики; Безработица в РФ обновила исторический минимум; Стабилизация потребительских настроений способствовала оживлению розничного кредитования после временного замедления в октябре.

Фото: тгк Brief Источник: тгк ТАСС

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