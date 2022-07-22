ЦБ РФ неожиданно снизил ставку: кредиты подешевеют

Комментарий Юрия Тулинова, старшего вице-президента офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка:

Банк России удивил не только нас, но и весь финансовый рынок снижением ключевой ставки на 150 бп до 8,0% годовых. Не уверен, что я встречал в прогнозах экономистов ожидания столь агрессивных действий регулятора.

ЦБ стал более явно говорить о краткосрочных дезинфляционных рисках. Как следствие, окно для дальнейшего снижения ключевой ставки остается открытым — если, конечно, не реализуются какие-либо новые внешние шоки. При текущей риторике регулятора до конца года просматривается снижение ключевой ставки до 6,0-6,5% годовых.

Ключевым бенефициаром от этого неожиданного решения ЦБ станут кредитные продукты (в частности, ипотека), которые будут выдаваться по более низким ставкам. Также создается отличное подспорье для Минфина в свете недавних комментариев о готовности возобновить первичные аукционы ОФЗ в сентябре. Курс рубля в моменте движим потоковыми факторами и даже снижение ключевой ставки на 150 бп оставил без внимания.