Царство цветов Якутии: Полезные свойства фиалки

В Древнем Риме почти все торжества и религиозные праздники не обходились без фиалок. Обладая целебными свойствами, она входила в состав так называемого «весеннего напитка»-вина. Лечебные свойства фиалки применяются и в современной народной медицине.

Для этого используется фиалковый чай, который готовится очень просто. Всыпьте небольшое количество сушеных лепестков в стакан горячей воды и дайте настояться напитку в течение пяти минут. Процедите и подсластите мёдом или сахаром по вкусу.

Приготовленный настой цветков пьют при шуме в ушах, кашле, вздутиях живота и запорах, головокружениях, снижении памяти, повышенном кровяном давлении.

Настой также снижает уровень вредного холестерина. Является прекрасным средством от некоторых кожных заболеваний, например, акне, экземы, псориаза, при зуде и воспалении. В этом случае наносить настой на основе лепестков в виде компрессов или точечно на поврежденные участки кожи.

Фиалковый чай применяется как отхаркивающее, обволакивающее, антимикробное, мочегонное, противовоспалительное, обезболивающие, антиаллергическое, седативное средство.

Книга «История счастья» proza.ru/2017/01/29/573