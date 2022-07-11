11.07.2022
08:49
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Природа

Царство цветов Якутии: Полезные свойства фиалки

В Древнем Риме почти все торжества и религиозные праздники не обходились без фиалок. Обладая целебными свойствами, она входила в состав так называемого «весеннего напитка»-вина. Лечебные свойства фиалки применяются и в современной народной медицине.

Для этого используется фиалковый чай, который готовится очень просто. Всыпьте небольшое количество сушеных лепестков в стакан горячей воды и дайте настояться напитку в течение пяти минут. Процедите и подсластите мёдом или сахаром по вкусу.

Приготовленный настой цветков пьют при шуме в ушах, кашле, вздутиях живота и запорах, головокружениях, снижении памяти, повышенном кровяном давлении.

Настой также снижает уровень вредного холестерина. Является прекрасным средством от некоторых кожных заболеваний, например, акне, экземы, псориаза, при зуде и воспалении.  В этом случае наносить настой на основе лепестков в виде компрессов или точечно на поврежденные участки кожи.

Фиалковый чай применяется как отхаркивающее, обволакивающее, антимикробное, мочегонное, противовоспалительное, обезболивающие, антиаллергическое, седативное средство.

Книга  «История счастья» proza.ru/2017/01/29/573

Фото: автора
Источник: Анатолий Перкин: фотограф, писатель, журналист, автор книги «История счастья»

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