Царь-рыбу выбирают в Якутии на самом экзотичном зимнем фестивале

В Якутии в рамках главного зимнего фестиваля «Зима начинается с Якутии» Управление культуры и духовного развития г. Якутска проводит народный фотоконкурс «Тойон Балык», что в переводе с якутского языка на русский означает «Царь Рыба». Победители будут выявлены в 4-х номинациях: омуль, щука, карась и чир. Критериями конкурса являются длина и ширина рыб.

Фотоконкурс «Тойон Балык», в котором принимают участие все желающие, проводится с 16 по 29 ноября в дистанционном формате на площадке Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

Обязательные условия участия в конкурсе: на фото с рядом с рыбой должна находиться расправленная сантиметровая лента, как на афише конкурса, а также нужно отметить хэштег #тойонбалык2021.

Сегодня в номинации «чир» пока что лидирует рыба длиной 74, шириной – 17 см, и весом – почти 7 кг. Чир – пресноводная рыба из рода сигов. Это один из самых популярных видов рыб, из которого якутяне делают строганину.

В номинации «карась» впереди экземпляр длиной – 30 и шириной 12 см, выловленный из реки Вилюй.

Среди щук пока самая большая рыба длиной – 98 и шириной 19 см.