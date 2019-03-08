Цукерберг согласился на блокировку в России Facebook и Instagram?

Информационный портал openmedia.io сообщает, что компания Цукерберга не будет переносить свои сервера в Россию, как требует законодательство.

Facebook не будет переносить сервера, содержащие личные данные пользователей, в страны, где регулярно нарушаются право людей на приватность или свобода слова, заявил глава Facebook Марк Цукерберг. Если компания согласится на такой перенос, правительствам этих стран будет легче получить доступ к информации о гражданах, уверен он.

Цукерберг не назвал конкретные страны, в которых Facebook не будет хранить чувствительную информацию. Однако под названные им критерии попадает и Россия — считает информационный портал openmedia.io .

Решение Цукерберга означает, что Facebook и другие принадлежащие компании сервисы — Instagram и WhatsApp — в России могут быть заблокированы. Закон о персональных данных требует, чтобы собираемые персональные данные россиян хранились на территории России. У Роскомнадзора есть право оштрафовать компанию, которая не выполняет эти требования. Однако по решению суда сервисы такой компании на территории России власти могут вовсе заблокировать.

Цукерберг отметил, что понимает: работа компании в несвободных странах из-за такого решения может быть заблокирована. Однако Facebook готов на это пойти.

«Я верю, что коммуникационные сервисы будут становиться более защищёнными, обеспечивающими большую приватность, и их пользователи будут уверены, что-то, что они говорят друг другу, будет оставаться в тайне, а их сообщения и информация не будет храниться вечно», — отметил он.

Фото: Alex Wong / Getty