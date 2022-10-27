Cтрaшный пожaр в селе Юкaгир

27 октября в Главное управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре в 4-х квартирном 1-этажном жилом доме по ул. Горохова в с. Юкагир Усть-Янского района.

К месту вызова незамедлительно выехала добровольная пожарная команда села Юкагир. На момент их прибытия строение горело открытым огнем. С места было эвакуировано 10 человек, в том числе двое детей. Предположительно, при пожаре погибли взрослый и ребенок. Предварительная площадь пожара 240 кв.м.

На ликвидацию привлечены 5 человек личного состава ДПК и 1 единица техники.

Причина пожара, виновные и ущерб устанавливаются. К месту происшествия направлена следственно-оперативная группа, также запланировано заседание КЧСиОПБ Усть-Янского района.