27.10.2022
08:07
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Происшествия
Cтрaшный пожaр в селе Юкaгир
27 октября в Главное управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре в 4-х квартирном 1-этажном жилом доме по ул. Горохова в с. Юкагир Усть-Янского района.
К месту вызова незамедлительно выехала добровольная пожарная команда села Юкагир. На момент их прибытия строение горело открытым огнем. С места было эвакуировано 10 человек, в том числе двое детей. Предположительно, при пожаре погибли взрослый и ребенок. Предварительная площадь пожара 240 кв.м.
На ликвидацию привлечены 5 человек личного состава ДПК и 1 единица техники.
Причина пожара, виновные и ущерб устанавливаются. К месту происшествия направлена следственно-оперативная группа, также запланировано заседание КЧСиОПБ Усть-Янского района.
Источник: Пресс-слyжбa МЧС по РС (Я).
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