29.04.2021
08:11
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Якутия

Cтартовало рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства

Координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в нашей республике, народный депутат Дмитрий Семенов:

— В стране с 26 апреля началось  рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году по итогам рейтингового голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года, 12 населенных пунктов нашей республики получат средства на благоустройство общественных территорий в 2022 году.

На голосование представлено по 2 общественные территории с каждого муниципального образования. Нужно выбрать одну из них. Таким образом, именно вы можете решить, каким будет ваш город и какой парк, сквер, площадь появится в вашем городе, поселке и селе!

№ п/пНаименование районаНаименование МОНаименование общественных территорий, предлагаемых на голосование
1АлданскийГород Алдан1Благоустройство парка «Золотой» (2-й этап)
2Благоустройство парка «Авиатор»
2Мегино-КангаласскийСело Майя1Благоустройство Комсомольской площади
2Благоустройство сквера механизаторов
3МирнинскийГород Мирный1Благоустройство городского парка
2Благоустройство сквера по ул. Бобкова
4МирнинскийПоселок Айхал1Благоустройство парка «Здоровье»
2Благоустройство площади «Фонтанная»
5НамскийЛенский наслег1Благоустройство набережной Аммосова в с. Намцы
2Благоустройство площади Дружбы в с. Намцы
6НерюнгринскийГород Нерюнгри1Благоустройство сквера «Западный» (выбор дизайн-проекта)
7НюрбинскийГород Нюрба1Благоустройство набережной реки Вилюй
2Благоустройство поймы речки Нюрбинка
3Благоустройство улица Степана Васильева
8ОлекминсийГород Олекминск1Благоустройство Мариинского сквера
2Благоустройство Аллеи героев
9СунтарскийСунтарский наслег1Благоустройство площади имени В.И. Ленина (выбор дизайн-проекта)
10ХангаласскийГород Покровск1Благоустройство бульвара по ул. Орджоникидзе
2Благоустройство озера по ул. Алаасная
11ЧурапчинскийЧурапчинский наслег1Благоустройство площади Ленина
2Благоустройство сквера Победы
12ГО «Город Якутск»Город Якутск1Благоустройство набережной озера Сайсары (2-й этап)
2Благоустройство парка Победы

Инструкция для онлайн-голосования:

📌Зайти на сайт 14.gorodsreda.ru

📌На главной странице нажать кнопку «Голосовать»

📌Выбрать свое муниципальное образование

📌Выбрать территорию, за которую хотите отдать голос и проголосовать ✅

Выбрать объект для благоустройства сможет каждый якутянин, имеющий регистрацию в данном муниципальном образовании и старше 14 лет. Так, благоустройство общественной территории в том или ином населенном пункте будет зависеть от голоса каждого жителя, зарегистрированного в этом населенном пункте республики.

Для тех, кто не может сделать выбор онлайн, будут открыты пункты голосования в общественных приемных «Единой России» во всех 12 МО республики, которые принимают участие в рейтинговом голосовании. Они начнут работу до конца этой недели и будут работать до 30 мая.

В проведении голосования также помогут волонтерские центры партии. Мобильные бригады добровольцев будут приезжать с планшетами в пригородные села г. Якутска и дальние микрорайоны муниципальных образований, чтобы проживающие там люди могли принять участие в проекте. Кроме того, активисты будут работать в торговых центрах, аэропортах и других местах пребывания граждан в городах и райцентрах. 

Уважаемые якутяне! Сделаем свой выбор! Пусть наши города и села будут еще краше!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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