Cтартовало рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства
Координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в нашей республике, народный депутат Дмитрий Семенов:
— В стране с 26 апреля началось рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В этом году по итогам рейтингового голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года, 12 населенных пунктов нашей республики получат средства на благоустройство общественных территорий в 2022 году.
На голосование представлено по 2 общественные территории с каждого муниципального образования. Нужно выбрать одну из них. Таким образом, именно вы можете решить, каким будет ваш город и какой парк, сквер, площадь появится в вашем городе, поселке и селе!
|№ п/п
|Наименование района
|Наименование МО
|Наименование общественных территорий, предлагаемых на голосование
|1
|Алданский
|Город Алдан
|1
|Благоустройство парка «Золотой» (2-й этап)
|2
|Благоустройство парка «Авиатор»
|2
|Мегино-Кангаласский
|Село Майя
|1
|Благоустройство Комсомольской площади
|2
|Благоустройство сквера механизаторов
|3
|Мирнинский
|Город Мирный
|1
|Благоустройство городского парка
|2
|Благоустройство сквера по ул. Бобкова
|4
|Мирнинский
|Поселок Айхал
|1
|Благоустройство парка «Здоровье»
|2
|Благоустройство площади «Фонтанная»
|5
|Намский
|Ленский наслег
|1
|Благоустройство набережной Аммосова в с. Намцы
|2
|Благоустройство площади Дружбы в с. Намцы
|6
|Нерюнгринский
|Город Нерюнгри
|1
|Благоустройство сквера «Западный» (выбор дизайн-проекта)
|7
|Нюрбинский
|Город Нюрба
|1
|Благоустройство набережной реки Вилюй
|2
|Благоустройство поймы речки Нюрбинка
|3
|Благоустройство улица Степана Васильева
|8
|Олекминсий
|Город Олекминск
|1
|Благоустройство Мариинского сквера
|2
|Благоустройство Аллеи героев
|9
|Сунтарский
|Сунтарский наслег
|1
|Благоустройство площади имени В.И. Ленина (выбор дизайн-проекта)
|10
|Хангаласский
|Город Покровск
|1
|Благоустройство бульвара по ул. Орджоникидзе
|2
|Благоустройство озера по ул. Алаасная
|11
|Чурапчинский
|Чурапчинский наслег
|1
|Благоустройство площади Ленина
|2
|Благоустройство сквера Победы
|12
|ГО «Город Якутск»
|Город Якутск
|1
|Благоустройство набережной озера Сайсары (2-й этап)
|2
|Благоустройство парка Победы
Инструкция для онлайн-голосования:
📌Зайти на сайт 14.gorodsreda.ru
📌На главной странице нажать кнопку «Голосовать»
📌Выбрать свое муниципальное образование
📌Выбрать территорию, за которую хотите отдать голос и проголосовать ✅
Выбрать объект для благоустройства сможет каждый якутянин, имеющий регистрацию в данном муниципальном образовании и старше 14 лет. Так, благоустройство общественной территории в том или ином населенном пункте будет зависеть от голоса каждого жителя, зарегистрированного в этом населенном пункте республики.
Для тех, кто не может сделать выбор онлайн, будут открыты пункты голосования в общественных приемных «Единой России» во всех 12 МО республики, которые принимают участие в рейтинговом голосовании. Они начнут работу до конца этой недели и будут работать до 30 мая.
В проведении голосования также помогут волонтерские центры партии. Мобильные бригады добровольцев будут приезжать с планшетами в пригородные села г. Якутска и дальние микрорайоны муниципальных образований, чтобы проживающие там люди могли принять участие в проекте. Кроме того, активисты будут работать в торговых центрах, аэропортах и других местах пребывания граждан в городах и райцентрах.
Уважаемые якутяне! Сделаем свой выбор! Пусть наши города и села будут еще краше!
+7 (999) 174-67-82