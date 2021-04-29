Cтартовало рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства

Координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в нашей республике, народный депутат Дмитрий Семенов:

— В стране с 26 апреля началось рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году по итогам рейтингового голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года, 12 населенных пунктов нашей республики получат средства на благоустройство общественных территорий в 2022 году. На голосование представлено по 2 общественные территории с каждого муниципального образования. Нужно выбрать одну из них. Таким образом, именно вы можете решить, каким будет ваш город и какой парк, сквер, площадь появится в вашем городе, поселке и селе!

№ п/п Наименование района Наименование МО Наименование общественных территорий, предлагаемых на голосование 1 Алданский Город Алдан 1 Благоустройство парка «Золотой» (2-й этап) 2 Благоустройство парка «Авиатор» 2 Мегино-Кангаласский Село Майя 1 Благоустройство Комсомольской площади 2 Благоустройство сквера механизаторов 3 Мирнинский Город Мирный 1 Благоустройство городского парка 2 Благоустройство сквера по ул. Бобкова 4 Мирнинский Поселок Айхал 1 Благоустройство парка «Здоровье» 2 Благоустройство площади «Фонтанная» 5 Намский Ленский наслег 1 Благоустройство набережной Аммосова в с. Намцы 2 Благоустройство площади Дружбы в с. Намцы 6 Нерюнгринский Город Нерюнгри 1 Благоустройство сквера «Западный» (выбор дизайн-проекта) 7 Нюрбинский Город Нюрба 1 Благоустройство набережной реки Вилюй 2 Благоустройство поймы речки Нюрбинка 3 Благоустройство улица Степана Васильева 8 Олекминсий Город Олекминск 1 Благоустройство Мариинского сквера 2 Благоустройство Аллеи героев 9 Сунтарский Сунтарский наслег 1 Благоустройство площади имени В.И. Ленина (выбор дизайн-проекта) 10 Хангаласский Город Покровск 1 Благоустройство бульвара по ул. Орджоникидзе 2 Благоустройство озера по ул. Алаасная 11 Чурапчинский Чурапчинский наслег 1 Благоустройство площади Ленина 2 Благоустройство сквера Победы 12 ГО «Город Якутск» Город Якутск 1 Благоустройство набережной озера Сайсары (2-й этап) 2 Благоустройство парка Победы

Инструкция для онлайн-голосования:

📌Зайти на сайт 14.gorodsreda.ru

📌На главной странице нажать кнопку «Голосовать»

📌Выбрать свое муниципальное образование

📌Выбрать территорию, за которую хотите отдать голос и проголосовать ✅

Выбрать объект для благоустройства сможет каждый якутянин, имеющий регистрацию в данном муниципальном образовании и старше 14 лет. Так, благоустройство общественной территории в том или ином населенном пункте будет зависеть от голоса каждого жителя, зарегистрированного в этом населенном пункте республики.

Для тех, кто не может сделать выбор онлайн, будут открыты пункты голосования в общественных приемных «Единой России» во всех 12 МО республики, которые принимают участие в рейтинговом голосовании. Они начнут работу до конца этой недели и будут работать до 30 мая.

В проведении голосования также помогут волонтерские центры партии. Мобильные бригады добровольцев будут приезжать с планшетами в пригородные села г. Якутска и дальние микрорайоны муниципальных образований, чтобы проживающие там люди могли принять участие в проекте. Кроме того, активисты будут работать в торговых центрах, аэропортах и других местах пребывания граждан в городах и райцентрах.

Уважаемые якутяне! Сделаем свой выбор! Пусть наши города и села будут еще краше!