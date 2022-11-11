Невероятные впечатления и новые спортивные достижения. CrystalGym-II раскрывает новые таланты в художественной гимнастике.

Второй открытый турнир города Якутска CrystalGym-II, прошедший при традиционной поддержке Алмазэргиенбанка, собрал более двухсот участников. Помимо столичных гимнасток в соревновании приняли участие юные спортсмены из Мирнинского, Нерюнгринского и Хангаласского районов. Организатор соревнований, руководитель РОФСО «Кристалл» Таисия Макарова отмечает традиционно высокий уровень соревнований:

«Мы подготовили большой, яркий праздник спорта для «художниц» Якутии и всех любителей гимнастики. Каждые наши соревнования уникальны. Например, в этот раз в турнире CrystalGym-II приняли участие сразу три команды города Нерюнгри, а также к нам на открытый муниципальный турнир Якутска приехал Мирнинский район впервые за три года долгого перерыва, связанного с пандемией и другими ограничениями. Участники показали хороший уровень подготовки в условиях достаточно большой конкуренции, создавшейся благодаря тому, что площадка приняла три района в дополнение к самому Якутску».

Расширение географии турнира связано со снятием коронавирусных ограничений. В декабре 2021 года в первых открытых городских соревнованиях CrystalGym по художественной гимнастике приняли участие 155 спортсменов из Якутска и Хангаласского улуса. Тогда турнир прошел без зрителей, и юные гимнастки не могли рассчитывать на поддержку близких и родных. В этом году количество выступающих было значительно больше — 220, а болельщики могли прийти и поддержать спортсменов.

Благодаря включению турнира в официальный календарь соревнований города Якутска, CrystalGym-ll позволяет гимнастам выполнить норму спортивных разрядов до второго взрослого. Это прекрасная возможность получить соревновательный опыт у себя в городе и побороться за звание лучших среди гимнасток республики. Организовать такой крупный турнир на высоком уровне, по мнению Таисии Макаровой, не удалось бы без поддержки Федерации художественной гимнастики РС(Я):

«Мы искренне признательны за поддержку нашего спорта в республике Федерации художественной гимнастики РС(Я) в лице ее президента, нашего лидера, Людмилы Валерьевны Николаевой. То, что она во главе Федерации поддерживает наш вид спорта и соревнования, помогает детям раскрыть свои таланты – это неоценимый вклад в развитие художественной гимнастики республики. Только благодаря поддержке и неравнодушию Людмилы Валерьевны красивейший спорт становится доступнее, количество занимающихся детей растет, и наша база становится с каждым годом все сильнее».