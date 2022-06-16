Crystal summer: Якутские гимнастки сорвали аплодисменты зрителей

Символично, что летняя гроза сопровождала открытие этого турнира в спортивном комплексе «Дохсун». Такими и получились соревнования по художественной гимнастике «Crystal summer»: с грохотом и сверканием нешуточных спортивных страстей.

Выступления команд и солисток всех возрастов сорвали аплодисменты зрителей. Девочки в каждом представлении показали поистине маленький спектакль с элементами спорта, современной хореографии, грации и экспрессии.

Турнир торжественно благословили первый заместитель директора Республиканского центра подготовки спортивного резерва Александр Платонов и главный судья соревнований Александра Онищенко, пожелав участницам побед.

По традиции поддержал соревнования «Алмазэргиэнбанк». Награждал победительниц заместитель председателя правления банка Анатолий Табунанов:

– Думаю, что из этих девочек вырастут, не побоюсь этого слова, звезды чемпионатов всех уровней и олимпиад. В этом плане банк оказывает им полное содействие. Большие усилия прикладывает советник председателя правления «Алмазэргиэнбанка» Людмила Николаева, которая является президентом Федерации художественной гимнастики республики. Социальные проекты, развитие спорта в Якутии – это стратегия нашего банка. И мы радуемся успехам наших детей. Хочу пожелать всем участникам достигать все более высоких вершин, благодарю тренеров, отдающих всего себя обучению детей, спасибо организаторам турнира за такой праздник.

За два дня зрители увидели разновозрастные групповые и сольные выступления в разных категориях сложности, общей физической подготовки и упражнениях без предмета. Было много эмоций, радости, переживаний. В турнире приняли участие гимнастки из Нерюнгринского, Хангаласского, Нюрбинского районов и города Якутска.

По словам организатора турнира и руководителя СК «Кристалл», Таисии Макаровой Федерация художественной гимнастики республики во главе с Людмилой Николаевой оказывает огромную поддержку в целом тренерских инициатив и профессионального развития.

«Всего на турнире выступили девять команд из четырёх муниципальных образований, за два дня было 311 выходов, всего разыграли 85 комплектов наград. Достаточное количество участниц смогли выполнить норму, что дает им возможность в будущем получить спортивные разряды. Мы сегодня видим, что в районах республики растет число детей, которые занимаются гимнастикой, что очень радует. Наши тренеры самые настоящие энтузиасты и люди, искренне радеющие за детский спорт. Мы всегда открыты для инициатив по созданию направлений художественной гимнастики», — рассказала Таисия Макарова.