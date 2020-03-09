Cрок выдачи материнского капитала значительно сократят

Срок принятия решения о выдаче материнского капитала сократят до пяти рабочих дней, гражданам также не придется предоставлять в ПФР необходимые документы, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Отмечается, что необходимые документы ПФР будет запрашивать у ведомств самостоятельно, причем ответ должен быть направлен в срок не больше одного рабочего дня со дня запроса.