09.03.2020
11:44
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Общество

Cрок выдачи материнского капитала значительно сократят

Срок принятия решения о выдаче материнского капитала сократят до пяти рабочих дней, гражданам также не придется предоставлять в ПФР необходимые документы, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Отмечается, что необходимые документы ПФР будет запрашивать у ведомств самостоятельно, причем ответ должен быть направлен в срок не больше одного рабочего дня со дня запроса.

Фото: из открытых источников.
Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/crok-vyidachi-materinskogo-kapitala-sokratyat-do-pyati-dnej
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