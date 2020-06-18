Cрок действия миграционных документов продлен до 15 сентября
«Указом президента Российской Федерации продлено действие документов, срок которых истекает с 15 марта по 15 сентября 2020 года, ровно на 185 дней (кроме патентов).
Указ продлевает срок действия миграционных документов.
Впервые президент продлевал иностранным гражданам документы Указом от 18 апреля 2020 года № 274, когда в России начался всеобщий карантин. Под «продление» попали те документы, срок действия которых истекал в период с 15 марта по 15 июня, включая и трудовые патенты.
15 июня были внесены изменения в Указ от 18 апреля № 274 в части продления действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан до 15 сентября 2020 года.
Таким образом, в указанный период не требуется совершать действий для продления сроков постановки на миграционный учет, сроков действия свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца, продления виз. Срок действия документов продлевается автоматически, обращаться в районные подразделения по вопросам миграции не нужно.
Регистрация по месту жительства иностранного гражданина, срок действия которой истек в период с 15 марта по 15 сентября 2020 г., является действительной в течение 185 дней с даты ее окончания.
Указ не касается трудовых мигрантов! Разрешения на работу и патенты продлевать больше не будут, но все желающие смогут переоформить патенты без выезда из России с внесением авансового платежа за патент.
Работодатели с 15 июня 2020 г. обязаны оформлять мигрантов на работу официально.
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) УВМ МВД по Республике Саха (Якутия) рекомендует осуществлять предварительную запись на прием через ЕПГУ и по следующим телефонам по вопросам:
— оформления разрешений на временное проживание, вида на жительство: 45-49-79;
— постановки на миграционный учет: 45-40-97;
— оформления виз и приглашений для иностранных граждан: 49-08-43;
— оформления и выдачи патентов, разрешений на работу: 33-56-38.
Контактный телефон Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) для решения организационных и других проблемных вопросов: 49-08-43».
+7 (999) 174-67-82