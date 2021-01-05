COVID-19 в Якутии: свежая статистика

На 5 января 2021 г. выявлено 119 новых случаев COVID-19, в т.ч. 9 носителей новой коронавирусной инфекции:

-Якутск 49 случаев;

— Нерюнгринский район 11 случаев;

— Мегино-Кангаласский, Мирнинский районы по 8 случаев;

— Вилюйский район 7 случаев;

— Алданский, Нижнеколымский районы по 5 случаев;

— Оймяконский, Усть-Алданский районы по 4 случая;

— Ленский, Намский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая;

— Амгинский, Жиганский, Оленекский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 315 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 871 413 теста.

За все время в республике зарегистрировано 27091 случай заболевания COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 4 января 2021 года за сутки умер 1 человек. Всего с начала пандемии в республике 400 якутян стали жертвами коронавирусной инфекции.