COVID-19 в Якутии: ситуация напряженная

фото SakhaLife.ru.

Сегодня, 13 июля, вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике.

Ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса.

Из них 35 в Якутске, по 3 – в Верхневилюйском и Нерюнгринском,

по 2 – в Верхоянском и Чурапчинском.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы

За последние сутки зарегистрировано 2 летальных случая.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 4844 случаев заболевания COVID-19.

За сутки лабораториями республики проведено 2 295 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 257 392 тестов на коронавирусную инфекцию.