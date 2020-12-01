COVID-19 в Якутии: пополнилась печальная статистика

Сегодня, 1 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 216 новых случаев COVID-19, в т.ч. 46 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 114 случаев.

Большое количество заболевших в Мирнинском и Нерюнгринском районах.

-Мирнинский и Нерюнгринский районы по 10 случаев;

-Алданский район 8 случаев;

-Чурапчинский район 7 случаев;

-Нюрбинский и Оленекский районы по 6 случаев;

-Амгинский, Олекминский и Усть-Алданский районы по 5 случаев;

-Аллаиховский, Горный и Оймяконский районы по 4 случая;

-Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Таттинский и Усть-Майский районы по 3 случая;

-Верхоянский, Ленский, Намский, Томпонский и Хангаласский районы по 2 случая;

-Верхневилюйский, Вилюйский и Усть-Янский районы по 1 случаю.



В декабре планируется проведение вакцинации от коронавируса.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.



За сутки лабораториями республики проведено 1 764 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 784 252 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 20270 случаев заболевания COVID-19, 229 случаев летального исхода.