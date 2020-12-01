COVID-19 в Якутии: пополнилась печальная статистика
Сегодня, 1 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 216 новых случаев COVID-19, в т.ч. 46 носителей новой коронавирусной инфекции:
В Якутске — 114 случаев.
Большое количество заболевших в Мирнинском и Нерюнгринском районах.
-Мирнинский и Нерюнгринский районы по 10 случаев;
-Алданский район 8 случаев;
-Чурапчинский район 7 случаев;
-Нюрбинский и Оленекский районы по 6 случаев;
-Амгинский, Олекминский и Усть-Алданский районы по 5 случаев;
-Аллаиховский, Горный и Оймяконский районы по 4 случая;
-Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Таттинский и Усть-Майский районы по 3 случая;
-Верхоянский, Ленский, Намский, Томпонский и Хангаласский районы по 2 случая;
-Верхневилюйский, Вилюйский и Усть-Янский районы по 1 случаю.
В декабре планируется проведение вакцинации от коронавируса.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
За сутки лабораториями республики проведено 1 764 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 784 252 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 20270 случаев заболевания COVID-19, 229 случаев летального исхода.
+7 (999) 174-67-82