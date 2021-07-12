COVID-19: В Якутии осталось только три чистых улуса

Вакцину «Спутник V» можно получить в районах, в Якутске в наличии «ЭпиВакКорона», на «Спутник V» идёт запись

Сегодня, 12 июля, Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства республики, проинформировала журналистов о том, что эпидситуация в Якутии остается напряженной.

За последние сутки по данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в республике выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 52 случая.

Вирус зафиксирован в районах Якутии: в Нерюнгринском — 6 случаев, Мирнинском и Вилюйском — по 5 случаев, Ленском, Амгинском, Жиганском — по 3 случая, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском — по 2 случая, Алданском, Верхневолымском, Верхоянском, Горном, Намском, Олекминском, Оленекском, Сунтарском — по одному случаю.

Ольга Балабкина обратила внимание на то, что в республике «чистыми» от коронавируса остаются три района – Среднеколымский, Анабарский и Аллаиховский.

«Все три района – северные. В связи с этим оперштабам на местах необходимо строго соблюдать въездной контроль. Вакцинация в этих районах идет достаточно хорошими темпами. За весь период мы вместе с гражданами проделали достаточно большую работу по противодействию распространению коронавируса в нашей республике. Поэтому «чистых» районов постепенно должно становиться больше», — отметила вице-премьер.

Подчеркнуто, что особая сложность сегодня создается въездом вахтовых и сезонных рабочих в Якутию. Республиканским оперштабом будет поручено Министерству промышленности и геологии РС(Я) об усилении контроля за въездом рабочей силы в строительную и добывающую отрасли.

За сутки лабораториями республики проведено 1 195 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 216 374 теста.

Ольга Балабкина сообщила, что за прошлую неделю улучшились темпы вакцинации по всей республике.

Вакцина «Спутник V» имеется в наличии в районах. В Якутске на данную вакцину производится предварительная запись, граждане будут приглашены на вакцинацию при ее поступлении. В столице сегодня можно получить вакцину «ЭпиВакКорона». «Власти Якутии ведут работу с Минздравом России о дополнительной поставке в республику вакцины «Спутник V», – уточнила вице-премьер.

Особо отмечено, что якутяне могут получить вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» по месту своего пребывания в районах во время отпуска или по любой другой причине. Соответствующее поручение дано всем медучреждениям республики.