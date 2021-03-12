COVID-19 в Якутии: актуальные данные

В Якутии на 12 марта выявлено 39 новых случаев новой коронавирусной инфекции: Якутск 29 случаев;

Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Томпонский районы по 2 случая;

Вилюйский, Сунтарский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 979 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 982 424 теста. По состоянию на 12.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 54 579 человек, вторую вакцинацию получили – 29 799 человек.

Использовано 97,6 % от поступившей в республику вакцины.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Оперштаб Якутии

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