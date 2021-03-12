12.03.2021
12:00
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Коронавирус
COVID-19 в Якутии: актуальные данные
В Якутии на 12 марта выявлено 39 новых случаев новой коронавирусной инфекции:
- Якутск 29 случаев;
- Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Томпонский районы по 2 случая;
- Вилюйский, Сунтарский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 979 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 982 424 теста.
По состоянию на 12.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
Получили первую вакцинацию – 54 579 человек, вторую вакцинацию получили – 29 799 человек.
Использовано 97,6 % от поступившей в республику вакцины.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии
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