COVID-19 в Якутии: актуальные данные

Сегодня, 22 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 31 новый случай COVID-19:

Якутск 20 случаев;

Алданский район 3 случая;

Вилюйский, Мирнинский, Таттинский районы по 2 случая;

Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 33326 случаев заболевания COVID-19.

539 человек умерло.

За сутки лабораториями республики проведено 820 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 997 600 тестов.

По состоянию на 22.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 55 599 человек, вторую вакцинацию получили – 42 766 человек.

Использовано 99,5 % от поступившей в республику вакцины.