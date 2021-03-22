22.03.2021
12:02
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Коронавирус

COVID-19 в Якутии: актуальные данные

Сегодня, 22 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 31 новый случай COVID-19:

  • Якутск 20 случаев;
  • Алданский район 3 случая;
  • Вилюйский, Мирнинский, Таттинский районы по 2 случая;
  • Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 33326 случаев заболевания COVID-19.

539 человек умерло.

За сутки лабораториями республики проведено 820 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 997 600 тестов.

По состоянию на 22.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
Получили первую вакцинацию – 55 599 человек, вторую вакцинацию получили – 42 766 человек.
Использовано 99,5 % от поступившей в республику вакцины.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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