COVID-19 в Якутии: актуальные данные
Сегодня, 22 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 31 новый случай COVID-19:
- Якутск 20 случаев;
- Алданский район 3 случая;
- Вилюйский, Мирнинский, Таттинский районы по 2 случая;
- Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 33326 случаев заболевания COVID-19.
539 человек умерло.
За сутки лабораториями республики проведено 820 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 997 600 тестов.
По состоянию на 22.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
Получили первую вакцинацию – 55 599 человек, вторую вакцинацию получили – 42 766 человек.
Использовано 99,5 % от поступившей в республику вакцины.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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