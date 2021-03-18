18.03.2021
16:00
86
Коронавирус
COVID-19 в Якутии: актуальные данные
За последние сутки в республике зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.
Из них 19 – в г.Якутске.
В Мирнинском, Нерюнгринском, Чурапчинском — по 2, в Олекминском, Таттинском, Хангаласском — по 1.
За сутки лабораториями республики проведено 1 817 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 991 329 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я)
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