14.03.2021
10:18
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Коронавирус

COVID-19 в Якутии: актуальные данные

На 14.03.2021 г. выявлено 37 новых случаев новой коронавирусной инфекции:​
— Якутск 25 случаев;
— Чурапчинский район 4 случая;
— Мирнинский район 3 случая;
— Усть-Алданский район 2 случая;
— Алданский, Амгинский, Таттинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1826 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 986 411 тестов

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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