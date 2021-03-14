COVID-19 в Якутии: актуальные данные

На 14.03.2021 г. выявлено 37 новых случаев новой коронавирусной инфекции:​

— Якутск 25 случаев;

— Чурапчинский район 4 случая;

— Мирнинский район 3 случая;

— Усть-Алданский район 2 случая;

— Алданский, Амгинский, Таттинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1826 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 986 411 тестов

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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