COVID-19: В одном из городов Якутии введен масочный режим
О МЕРАХ О НЕДОПУЩЕНИИ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МО «ГОРОД ОЛЁКМИНСК»
В связи с интенсивным распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город Олекминск» Олекминского района Республики Саха
(Якутия), в целях недопущения распространения вируса, во исполнение указа главы республики Саха (Якутия) от 28.02.2022 № 2314 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия), на основании Устава муниципального образования «Город Олекминск»:
- Муниципальным учреждениям и предприятиям, управляющим компаниям
рекомендуем:
1.1. Минимизировать общение между работниками и посетителями;
1.2. Ввести масочный режим в своих организациях;
1.3. Проводить регулярную дезинфекцию помещений.
- Ввести в администрации МО «Город Олёкминск» масочный режим с 15. 08.2022 года;
- Проводить уборку помещеня администрации МО «Город Олёкминск» не менее 3х раз в день с использованием дезинфецирующих средств;
- Вести постоянный журнал уборки помещения;
- Вести контроль за соблюдением масочного режима в администрации МО «Город Олёкминск»;
Глава МО «Город Олёкминск» Щебляков С.Е.
Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: https://t.me/olekminsk_gorod_admin
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