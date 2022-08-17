COVID-19: В одном из городов Якутии введен масочный режим

О МЕРАХ О НЕДОПУЩЕНИИ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МО «ГОРОД ОЛЁКМИНСК»

В связи с интенсивным распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город Олекминск» Олекминского района Республики Саха

(Якутия), в целях недопущения распространения вируса, во исполнение указа главы республики Саха (Якутия) от 28.02.2022 № 2314 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия), на основании Устава муниципального образования «Город Олекминск»:

Муниципальным учреждениям и предприятиям, управляющим компаниям

рекомендуем:

1.1. Минимизировать общение между работниками и посетителями;

1.2. Ввести масочный режим в своих организациях;

1.3. Проводить регулярную дезинфекцию помещений. Ввести в администрации МО «Город Олёкминск» масочный режим с 15. 08.2022 года; Проводить уборку помещеня администрации МО «Город Олёкминск» не менее 3х раз в день с использованием дезинфецирующих средств; Вести постоянный журнал уборки помещения; Вести контроль за соблюдением масочного режима в администрации МО «Город Олёкминск»;

Глава МО «Город Олёкминск» Щебляков С.Е.