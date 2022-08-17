17.08.2022
16:00
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Коронавирус

COVID-19: В одном из городов Якутии введен масочный режим

О МЕРАХ О НЕДОПУЩЕНИИ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МО «ГОРОД ОЛЁКМИНСК»

В связи с интенсивным распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город Олекминск» Олекминского района Республики Саха
(Якутия), в целях недопущения распространения вируса, во исполнение указа главы республики Саха (Якутия) от 28.02.2022 № 2314 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия), на основании Устава муниципального образования «Город Олекминск»:

  1. Муниципальным учреждениям и предприятиям, управляющим компаниям
    рекомендуем:
    1.1. Минимизировать общение между работниками и посетителями;
    1.2. Ввести масочный режим в своих организациях;
    1.3. Проводить регулярную дезинфекцию помещений.
  2. Ввести в администрации МО «Город Олёкминск» масочный режим с 15. 08.2022 года;
  3. Проводить уборку помещеня администрации МО «Город Олёкминск» не менее 3х раз в день с использованием дезинфецирующих средств;
  4. Вести постоянный журнал уборки помещения;
  5. Вести контроль за соблюдением масочного режима в администрации МО «Город Олёкминск»;

Глава МО «Город Олёкминск» Щебляков С.Е.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: https://t.me/olekminsk_gorod_admin

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