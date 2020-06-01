COVID-19: Условия возврата авиабилетов

Согласно указу главы республики, вернуть полную сумму билета можно только за авиабилеты с датами вылета и прилета в период с 18 марта по 30 апреля, вне зависимости от даты приобретения.

Условия авиакомпаний при возврате билетов

Тип билета До ситуации с COVID-19 Во время действия Указа Главы РС (Я) После 30 апреля Возвратный билет Компенсировался со сборами в зависимости от тарифа за вычетом агентского сбора Компенсировался полностью за вычетом агентского сбора Компенсируется со сборами в зависимости от тарифа за вычетом агентского сбора /Предлагается ваучер на всю сумму Невозвратный билет Не компенсировался, в том числе и агентский сбор Компенсировался полностью за вычетом агентского сбора Не компенсируется, в том числе и агентский сбор. Предлагается ваучер: — на тарифы до 5000 рублей – на 1000 рублей меньше; — на тарифы от 5000 рублей – на 2000.

Таким образом, механизм возврата авиабилетов после 30 апреля не менялся, а вернулся к ранее действовавшему

Агентские сборы

Отдельным пунктом при возврате авиабилетов является агентский или сервисный сбор. Агентский сбор не входит в сумму билета. Это отдельная услуга, которую предоставляет авиакасса при оформлении билета. Эти деньги не компенсируются и не компенсировались ранее. Такие же условия были и в период действия Указа Главы республики.

Агентский сбор не взимается, если билет был оформлен на сайте самой авиакомпании, т.к. в этом случае пассажир приобретает билет самостоятельно.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) дало авиакомпаниям указания рассмотреть все обращения граждан по возврату авиабилетов в кратчайшие сроки.

Авиакомпания «Якутия» будет осуществлять возврат в кассах. Билеты, оформленные на сайте «Полярных авиалиний», возвращаются по месту приобретения. По всем вопросам, касающимся возврата, обращаться к авиаперевозчикам.

Билетные кассы авиакомпаний в г. Якутске

АК «Якутия»:

Ул. Быковского, 9, тел: +7 (4112) 44-30-60

Ул. П. Алексеева, 11, тел: +7 (4112) 42-00-92

АК «Полярные авиалинии»

Курашова, 22, тел: 8 (4112) 42-48-01

Кирова, 18А, тел: 8 (4112) 21-97-99

Орджоникидзе, тел: 8 (4112) 21-95-90

Валерия Кузьмина площадь, 10, здание аэропорта «Якутск»,

тел: 8 (4112) 49-54-45

АК «Алроса»

г. Мирный, ул. Ленина, 8 «а»

+7 (41136) 4-66-65

+7 (41136) 4-71-70

г. Мирный, аэропорт

+7 (41136) 9-81-39

п. Айхал ул. Промышленная д.30, пом 6,7, тел: +7 (41136) 6-44-35,

+7 (41136) 6-02-89

п. Светлый, ул. Гидро, 1

+7 (41136) 7-17-76

г. Удачный, аэропорт

+7 (41136) 5-25-30