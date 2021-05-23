COVID-19: Сахатранснефтегаз близок к достижению массового коллективного иммунитета

В настоящее время коллективный иммунитет к COVID-19 среди работников АО «Сахатранснефтегаз» превышает 63%, от общего числа коллектива.

Руководством компании уделяется особое внимание здоровью своих сотрудников и их семей. С этой целью, в период распространения COVID-19, периодически организовываются мобильные пункты вакцинации на рабочих местах. В свою очередь сотрудники предприятия, как грамотные специалисты и социально-ответственные люди перед собой и обществом, очень серьезно относятся к вопросу о своём здоровье. Каждый из них понимает, что работает на предприятии непрерывного производства. С первых дней появления вакцины в республике работники предприятия активно идут на вакцинацию.



«Успешная вакцинация от COVID-19 проходит в Якутске и заречных районах, где на сегодняшний день более 700 работников АО «Сахатранснефтегаз» получили прививку с вакциной, благодаря организованным мобильным пунктам вакцинации. В других районах присутствия предприятия также ведётся компания по вакцинации, по мере поступления вакцин на местах», — рассказал начальник управления кадровой политики АО «Сахатранснефтегаз» Георгий Осипов.



Добровольная массовая вакцинация коллектива АО «Сахатранснефтегаз» началась в феврале этого года. Конечная цель вакцинировать всех сотрудников не имеющих противопоказаний для вакцинации.



