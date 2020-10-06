Cоvid-19: Проверили школы и детсады Якутска

По информации Управления образования г. Якутска, на 5 октября объявлен карантин в 65 классах 25 школ г. Якутска, в которых обучаются 1803 школьников. Полностью по очной форме обучения работают 8 школ с 2 225 обучающимися. 43 школы используют дистанционный и очный формат (42 553 обучающихся).

Роспотребнадзор еще в мае утвердил рекомендации для работы образовательных организаций, призванные обеспечить безопасность детей, родителей, законных представителей, с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Как сообщают в Управлении образования Окружной администрации, проведение дезинфекции в школьных учреждениях, ежедневное измерение температуры стали обязательным порядком для каждой школы, которые ведут занятия в очном формате. Для каждого класса выделены отдельные кабинеты, в которых проходят все уроки, перемещения детей сведены к минимуму, изменены расписания — начало уроков и перемены у разных классов приходятся в разное время. Кроме того, сокращено число учеников в классах, отменены группы продленного дня, массовые мероприятия, включая поездки и экскурсии.

Исполняющий обязанности начальника Управления образования г. Якутска Мирослав АФАНАСЬЕВ проинформировал, что согласно обязательному требованию Роспотребнадзора за каждым классом закрепляется отдельный кабинет. «По некоторым дисциплинам требуется использование специального оборудования, в этом случае учащиеся могут переместиться в оборудованный кабинет», — пояснил Мирослав Афанасьев.

Сводная группа оперативного штаба г. Якутска 5 октября провела в ходе рейдового мероприятия проинспектировала соблюдение профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции при посещении школ и детских садов. Ответственность за соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора несут руководители образовательных учреждений.

По информации председателя Административной комиссии г. Якутска Феликса АНТОНОВА, нарушение выявлено в Саха политехническом лицее. В лицее зафиксирован факт нарушения в работе бесконтактного термометра, по этому поводу проведена профилактическая беседа.

Также были выявлены нарушения масочного режима отдельными работниками в детских садах № 21 «Кэнчээри» и № 75 «Ивушка». По этим фактам составлены протоколы по статье 3.8 КоАП РС (Я) и проведены профилактические беседы.

Сводная группа оперативного штаба г. Якутска также проверила школы № 1, № 17, детский сад «Кэскил». В этих учреждениях нарушений не зафиксировано.

Всего 5 октября проверено 6, с нарастающим, 20 учреждений образования. При этом выявлено 2 нарушения, за весь период – 11, проведено 3 профбеседы с нарастающим – 5, составлено актов – 2, с нарастающим – 8.