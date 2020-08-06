COVID-19 на «Светлове» не подтвердился – Ленатурфлот

Повторный анализ пассажира теплохода «Михаил Светлов» на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом SakhaLife сообщил директор ООО «Ленатурфлот» Бактыбек ЕГОРОВ. Именно это предприятие эксплуатирует теплоход «Михаил Светлов». Информацию SakhaLife подтвердили и в пресс-службе АО ЛОРП.

Напомним, что «Михаил Светлов» прибыл в Якутск из Тикси утром 5 августа. На его борту находилось около ста пассажиров. В том числе известный артист, премьер Государственного театра танца им. С. Зверева – Кыыл Уола Дмитрий АРТЕМЬЕВ и известный российский дизайнер Артемий ЛЕБЕДЕВ.

Один из членов группы сопровождения туристов пожаловался на насморк и недомогание. Информация об этом вызвала определенный резонанс.

Отрадно, что по словам директора «Ленатурфлота», тревога миновала, и по официальным данным, на борту «Михаила Светлова» не выявлено заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, угроза распространения заболевания среди пассажиров отсутствует, утверждает директор Егоров. Пассажиры и контролирующие структуры проявили бдительность.

Якутской транспортной прокуратурой инициировано проведение проверки по данным событиям. Информация о результатах прокурорской проверки будет размещена дополнительно.