Cотрудники Сахатранснефтегаз со спортом на «ты»

Известно, что в национальном нефтегазовом предприятии “Сахатранснефтегаз” – спорт на почетном месте. Сотрудники с благодарностью отзываются о своем профкоме, который оказывает постоянную реальную поддержку, в том числе в виде компенсации затрат на занятия спортом. Ежегодно в течение года на предприятии идут спортивные соревнования по девяти видам спорта. Поэтому работники находятся в постоянной спортивной форме, что, безусловно, благоприятно влияет и на результат производства.

Отрадно, что наши сотрудники добиваются успехов в различных спортивных соревнованиях не только республики, но и за ее пределами. Один из таких известных спортсменов — начальник службы снабжения и складского хозяйства Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Федот Слепцов. Он свободное от работы время посвящает американскому футболу. Отметим, что он — один из идейных вдохновителей и пропагандистов этого вида спорта в республике. Федот Слепцов является тренером команды “Якутский Боотур”. А в эти дни Федот играет в составе сборной команды ДВФО на чемпионате России по американскому футболу.

Федот Слепцов уверен, что спорт помогает в работе. Такие спортивные черты характера, как железная воля, дисциплина и упорство поспособствовали ему наладить и содержать в порядке огромное складское хозяйство производственного предприятия. В производственном процессе газового хозяйства работа каждого звена имеет решающее значение. Не исключение и складское хозяйство. Не все предприятия могут похвастаться идеальным порядком у себя на складах. А если это крупное предприятие, где наименований товаров насчитывается тысячами, то тут ситуацию может решить только грамотный подход и, конечно, ответственный сотрудник. Сегодня на складе предприятия полный порядок. Каждый материал находится строго на своем месте благодаря разработке нового программного обеспечения склада.