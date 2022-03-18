Congratulations! Владимир Федоров защитил дипломную 👨‍🎓

Известный политик и бизнесмен Владимир Федоров ранее сообщал, что готовится к защите диплома в РАНХиГС при Президенте РФ. Тема его магистерской диссертации «Особенности социально-экономического развития Арктики РФ на примере Республики Саха (Якутия)».

Сегодня в соцсети Владимир Юрьевич поделился с подписчиками радостной новостью.

Друзья, а помните то самое чувство, когда берешь новую вершину в жизни и для тебя открываются новые горизонты? Испытываю его прямо сейчас. Защитил дипломную работу по теме «Перспективы социально-экономического развития арктической зоны РС(Я)» на высший балл, красный диплом по управлению развитием российского Севера в кармане!

Новоиспеченный выпускник подумывает продолжить образование и не останавливаться на достигнутом.

Как известно, аппетит приходит во время еды — подумываю пойти в аспирантуру, получить степень кандидата экономических наук. Ну, а что? Практического опыта вагон и маленькая тележка.

Также Федоров поблагодарил своих однокурсников, преподавателей и подписчиков.