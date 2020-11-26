Cкорость, функциональность, дизайн. Как изменится мобильное приложение «АЭБ Онлайн»

К своему 27-му дню рождения, 6 декабря, Алмазэргиэнбанк готовит релиз новой версии «АЭБ Онлайн». Разработанное «цифровой» командой банка приложение поможет решать клиентам большинство задач по управлению своими финансами.

Разработчики рассказали, что в новой версии увеличилась скорость операций, дизайн интерфейса стал более лаконичным и понятным, появились новые, а также были улучшены популярные услуги и сервисы, такие как открытие карт и вкладов в рублях и в иностранной валюте, оформление заявок на кредиты, платежи по QR-коду, система быстрых платежей.

“Почти 80% клиентов получают все наши услуги через смартфон, для них мобильное приложение – это и есть банк. Поэтому оно должно быть быстрым, удобным, надежным. Мы сделали приложение проще и функциональнее, максимально автоматизировали операции, которые каждый из нас совершает ежедневно, в том числе по оплате услуг – за мобильную связь, коммунальные услуги, интернет, детсады, образование и прочее”, — отметил руководитель Управления инновационного развития Алмазэргиэнбанка Михаил Курбатов.

Первый заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Мыреев сообщил, что разработка новой версии приложения была выполнена собственной «цифровой» командой банка, и это самый значительный шаг в развитии «АЭБ Онлайн» за последние 3 года. “Алмазэргиэнбанк стремится к тому, чтобы приложение полностью заменило поход в офис и помогало клиенту решать любые задачи по управлению своими деньгами”, — подчеркнул он.

Новая версия «АЭБ Онлайн» будет доступна для скачивания с 6 декабря 2020 года на платформах iOS и Android. Клиенты, у которых в данное время установлено приложение «АЭБ Онлайн», могут просто обновить его через GooglePlay или AppStore, не удаляя со смартфона предыдущую версию.

Больше информации – на https://app.albank.ru. Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22 и 8(4112)34-22-22.