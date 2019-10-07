07.10.2019
20:28
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Светская хроника

Cказки Леди Саксофон

Репертуар Леди Саксофон изменился — теперь в нем сказки Пушкина, русские народные сказки, сказки для малышей.

Музыкант Ольга Алексеева завела канал, на котором она каждый вечер будет рассказывать сказки.

Канал называется «Аудиосказки для детей на ночь онлайн», и у Ольги там другое сценическое имя — Принцесса Будур. Именно так, по словам Ольги, звал ее папа.

Все аудиосказки распределены по плейлистам — аудиосказки для малышей, аудиосказки русские народные, аудиосказки Пушкина.

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Источник: SAKHALIFE.RU.
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