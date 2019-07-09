Цирк-шапито приглашает на шоу «Радуга детства»!

С 7 июля в Цирке-шапито на Комсомольской площади — программа «Радуга Детства» от Доктора SARO!

В программе эквилибристы на катушках, номер «Силач» от самого сильного человека, а также впервые на арене 3-х метровый жонглер, дрессированные животные: пони и королевские пудели Марии Жирковой, игры, конкурсы и веселые репризы от главных клоунов Якутии Ростика и Сашули, шоу тысячи мыльных пузырей и многое другое.

Приходите отдохнуть с друзьями, с детьми, а лучше всей семьей и окунитесь в веселый мир цирка!

Каждому при покупке билета в подарок купон на 300 рублей в магазин умных игрушек «Развивайка».

Возрастное ограничение: 0+

Дата: С 7 июля по 25 августа 2019 г.

Время: 14:00ч. и 16:00 ч.

Стоимость билетов: 300 руб.

Справки по телефону: 42-95-68 и 735-537.

Место: Цирк-шапито на Комсомольской площади.