Цирк приглашает на квест-игру «Волшебный мир ОЗ»

Дорогие ребята!

Бриллиантовый цирк Якутии приглашает вас на увлекательную квест-игру «Волшебный мир Оз». Вас встретит добрая ведьма Глинда, с которой вам предстоит пройти сказочный путь по карте и найти заветную дверь в удивительный мир. Вас ждут неожиданные, загадочные и весёлые встречи за кулисами, и не только.

Обещаем, скучно не будет!

Заявки: с 15 февраля 2019г.

Принимаем коллективные заявки от 15 до 45 детей .

Для детей с 1 по 5 классы —

Заявки только в будние дни со вторника по пятницу

Время: 12:00ч; 14:00ч.

Продолжительность игры: 1:15ч

Стоимость: 250 руб.

Заявки по телефону: 735-537

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.