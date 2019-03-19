Цирк приглашает на квест-игру «Волшебный мир ОЗ»

Дорогие ребята!
Бриллиантовый цирк Якутии приглашает вас на увлекательную квест-игру «Волшебный мир Оз». Вас встретит добрая ведьма Глинда, с которой вам предстоит пройти сказочный путь по карте и найти заветную дверь в удивительный мир. Вас ждут неожиданные, загадочные и весёлые встречи за кулисами, и не только.
Обещаем, скучно не будет!
Заявки: с 15 февраля 2019г.
Принимаем коллективные заявки от 15 до 45 детей .
Для детей с 1 по 5 классы —
Заявки только в будние дни со вторника по пятницу
Время: 12:00ч; 14:00ч.
Продолжительность игры: 1:15ч
Стоимость: 250 руб.
Заявки по телефону: 735-537
Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.
Источник: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых