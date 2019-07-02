Цифровизация медицины – важнейшее направление работы правительства Якутии

В Якутске прошли операции главного специалиста «МЕДСИ» по гинекологии Лианы АМИНОВОЙ и доктора медицинских наук, заведующего кафедрой общей хирургии Первого МГМУ имени Сеченова Эдуарда ГАЛЛЯМОВА. Мероприятие было организовано в рамках привлечения АО Группа компаний «МЕДСИ» к реализации медицинских проектов на территории Республики Саха (Якутия), в том числе и инвестиционных, и в сфере телемедицины.

Сложные хирургические операции были проведены в Национальном медицинском центре. В первый день Лиана Аминова провела операцию по удалению эндометриоза пациентке, которая ранее уже дважды проходила лечение бесплодия. Операция была проведена на самом современном оборудовании — 3D лапароскопической стойке. В ходе операции были организованы мастер-класс для якутских врачей по диагностике эндометриоза и лекция о современном мировом взгляде на данную проблему. Затем Аминова ассистировала профессору Галлямову по нервосберегающей простатэктомии.

Во второй день профессором Эдуардом Галлямовым был проведен лапароскопический забор донорской почки.

Какая работа предшествовала проведению этих уникальных операций и планах развития высокотехнологической медицины в Якутии представителям СМИ рассказал заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл БЫЧКОВ:

— Это очередной большой этап в нашей общей работе с Группой компаний «МЕДСИ». Уже несколько месяцев мы ведем переговоры и сегодня они перешли в практическую плоскость.

Это уже второй визит в Якутск представителей крупнейшей в России частной сети медицинских клиник «МЕДСИ». В республике побывали несколько специалистов-онкологов мирового уровня. Они встречались со специалистами ведущих медицинских учреждений республики, в том числе Национального медицинского центра. Очень продуктивно прошли переговоры с руководством республики, Министерством здравоохранения Якутии по вопросам организации совместной деятельности. В рамках достигнутых договоренностей с правительством Республики Саха (Якутия), министерством здравоохранения, инвестиционным блоком правительства республики сегодня успешно продолжается большая работа по передаче передового опыта и улучшению качества медицинской помощи.

Во–первых, будут реализованы совместные проекты по созданию совместных медицинских центров. Одним из проектов, по которому ведутся переговоры с Группой компаний «МЕДСИ» о возможности инвестирования частного капитала в создание социальной инфраструктуры для республики, является проект: «Создание современного центра реабилитации населения в Республике Саха (Якутия)», отвечающего последним требованиям международных стандартов.

Во–вторых, будет вестись совместная работа по обучению медицинских кадров Якутии и проведены совместные сложнейшие хирургические операции. Важно, что специалисты «МЕДСИ» будут обучать наших врачей непосредственно на местах, в улусах республики.

Третий большой пласт нашей работы, это то, что якутяне видят в эти дни на примере проведенных операций с применением новейших цифровых технологий.

Отмечу, что в республике, учитывая наши огромные расстоянии, ведется большая последовательная работа по развитию телемедицины. В удаленные территории сегодня пока нет, к сожалению, возможности доставлять оперативно лучших медиков или наоборот организовать быструю доставку пациентов в центральные медицинские клиники республики. Поэтому вопрос внедрения телемедицины стоит особенно остро. Насколько мы быстро сможем развернуть программу по развитию телемедицины зависит повышение скорости и правильности лечения людей, которые живут в отдаленных районах, и благополучие нашего населения в целом.

Проведенная в Якутске уникальная операция, с применением самого современного цифрового оборудования и мастер класс от лучших профессоров российской медицины в Якутии является первым камнем в фундамент нашего долгосрочного сотрудничества с компанией «МЕДСИ».

Цифровизация медицины, когда вся экономика трансформируется в цифровую, является важнейшим направлением работы Правительства Якутии. Цифровизация здравоохранения или образования – это не дань времени, а способ кратного повышения и удешевления процессов в этих сферах. Уверен, что это напрямую скажется на продолжительность и качество жизни.

Технологии, применяемые в Якутии, являются передовыми даже для медицины Москвы и центральных районов России. Пересадка почки в Национальном центре медицины проводилась впервые на 3D-установке. Все операции были выполнены на оборудовании компании «Aesculap» (Германия) и при поддержке «Aesculap Академии». Хирурги, глядя на экран, объемно и четко видят органы, что значительно облегчает ход операции. Данный современный подход снижает уровень травматизма для пациента и дает медикам возможность полного обзора хода хирургического вмешательства. Эта операция является прецедентом для всей российской медицины.

Правительство республики ведет достаточно большой диалог и с другими медицинскими компаниями страны, которые занимаются медициной как бизнесом, производственной деятельностью.

Диалог, сотрудничество с компанией «МЕДСИ» ни на одном из этапов не затормозился. Как взяли темп, определили план работы на этот год, наметили точки роста, так работа и идет. Сегодня мы прорабатываем вопрос создания в Якутии современного реабилитационного центра и проекты в сфере реабилитации пациентов в медицинских учреждениях и в других регионах России, где существуют клиники «МЕДСИ». Нам важно не только перенять опыт и обучить наших медиков, но и привлечь инвестиционный ресурс нашего партнера для создания новых медицинских учреждений, новых отделений и реконструкции части клиник Якутии.

Мы заинтересованы в создании медицинских клиник самого широкого круга, где бы широко применялись новые цифровые технологии, аппаратная медицина для лечения онкологических заболеваний, болезней почек . В фокусе нашего совместного внимания также будет активное развитие и телемедицины.