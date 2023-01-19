Чыскыырай: Вы не поверите, что происходит в моей жизни…

Напоминаем, что в Алматы отменили концерт этно-певицы Чыскыырай из-за участия в концерте в поддержку ЛНР и ДНР, прошедшем в сентябре прошлого года в Якутске. Вот как комментирует на своей странице данную ситуацию сама певица:

С надеждой я прилетела в Казахстан, планировала увидеться со многими замечательными людьми, творить, обмениваться знаниями. Но вы все уже наверняка знаете, что произошло: все мои мероприятия были отменены из-за травли в соцсетях. Организаторы концертов побоялись за меня, поэтому было решено отложить выступления на потом.

Я всегда была за мир во всём мире. Я всегда была против насилия. Какой здоровый человек может искренне желать зла, горя, расправы? То, что сейчас происходит в мире — это кошмар наяву. Я всегда ЗА творчество, а оно, как я считаю, обязано быть аполитичным. Вне политики. Я творю для ЛЮДЕЙ, я пою для ЛЮДЕЙ, не для кого-то там определенного.

Я работаю в театре эстрады. Выступать на благотворительный концерт в поддержку детей из ДНР и ЛНР я поехала без задней мысли. Я всегда была аполитичной персоной, и в этом, наверное, и есть моя ошибка. Я поехала туда по работе. «Это моя работа, это же дети. И не важно, откуда они»,- так я думала.

Никто не стал разбираться в том, что тогда произошло. Все сейчас очень злы, все устали, все в тревоге. Вполне нормально вымещать все эти эмоции на кого-то. Да даже на своих близких. Легко, ничего не зная, набрасываться на человека. Я не вижу ваших лиц, ваших глаз. Я не могу вам лично рассказать, что происходит в моей жизни, да и вы мне не поверите. И эту возможность — объяснить, в чем дело — у меня отобрали. Даже не выслушали.

Столько сил у меня отнял Казахстан. Я так готовилась к этой поездке, так радовалась, что, наконец, увижу свою дочь, смогу выступить вместе с местными талантами, поделюсь своей энергией. Но случилось, что случилось.

Я никогда не была за смерть. Я никогда не испытывала ненависти к кому бы там ни было. Я хочу лишь творить. Я — человек. И мне больно