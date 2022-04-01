01.04.2022
14:42
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Светская хроника

Чыскыырай порадовала поклонников

Известная певица Валентина Романова известная как Чыскыырай поделилась в соцсети радостной новостью:

Наконец презентовали мою виниловую пластинку 😍 сама сегодня впервые услышала, что на неё было записано 😂 — пишет артистка.

Подписчики поздравляют Чыскыырай и интересуются где можно приобрести пластику.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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