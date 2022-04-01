Чыскыырай порадовала поклонников

Наконец презентовали мою виниловую пластинку 😍 сама сегодня впервые услышала, что на неё было записано 😂 — пишет артистка.

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