13.10.2021
13:16
311

Культура

Чыскыырай номинирована на лучшую актрису Asia Pacific Screen Awards

Валентина Романова-Чыскыырай номинирована на лучшую актрису 14-го Asia Pacific Screen Awards.

Премия является одной из престижных для стран АТР — своего рода Оскар Азии. Номинанты становятся членами Азиатско-Тихоокеанской Киноакадемии, сообщает Телеграмм-канал «Киинэ Кэмэ, Рон!»

Фото: ЯСИА
Источник: «Киинэ Кэмэ, Рон!»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх