Чыскыырай номинирована на лучшую актрису Asia Pacific Screen Awards

Премия является одной из престижных для стран АТР — своего рода Оскар Азии. Номинанты становятся членами Азиатско-Тихоокеанской Киноакадемии, сообщает Телеграмм-канал «Киинэ Кэмэ, Рон!»

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