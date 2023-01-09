09.01.2023
09:45
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Праздники
Чысхаан попал Interrecord
В Москве зарегистрирован рекорд первого Всероссийского слета региональных Дедом Морозов, который собрал 14 национальных персонажей, в том числе якутского Чысхаана.
Сразу 14 Дедов Морозов из разных частей России одновременно посетили столицу с 5 по 7 января, первый Всероссийский слет Дедов Морозов отметили как национальный и мировой рекорд.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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