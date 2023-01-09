Чысхаан попал Interrecord

В Москве зарегистрирован рекорд первого Всероссийского слета региональных Дедом Морозов, который собрал 14 национальных персонажей, в том числе якутского Чысхаана. Сразу 14 Дедов Морозов из разных частей России одновременно посетили столицу с 5 по 7 января, первый Всероссийский слет Дедов Морозов отметили как национальный и мировой рекорд.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх