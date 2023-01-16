16.01.2023
11:31
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Судебная хроника

Чья потеря — моя находка? 

Жительница г. Якутска подозревается в краже смартфона.

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г.Якутск. Она рассказала, что после поездки в такси обнаружила пропажу своего телефона стоимостью 51 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что к совершению кражи причастен один из пассажиров такси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя женщина.

Выяснилось, что подозреваемая обнаружила забытый в салоне такси чужой телефон и решила его оставить себе для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Один комментарий на «Чья потеря — моя находка? »
  1. Федор 16.01.2023 12:36

    А если водитель нашел и не признался?

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