16.01.2023
11:31
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Судебная хроника
Чья потеря — моя находка?
Жительница г. Якутска подозревается в краже смартфона.
В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г.Якутск. Она рассказала, что после поездки в такси обнаружила пропажу своего телефона стоимостью 51 000 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска установлено, что к совершению кражи причастен один из пассажиров такси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя женщина.
Выяснилось, что подозреваемая обнаружила забытый в салоне такси чужой телефон и решила его оставить себе для личного пользования.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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А если водитель нашел и не признался?