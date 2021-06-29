Чужой долг не обрадовал новосёла в Якутске

В Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) обратился житель дома 9А, по улице Якутская, с жалобой о выставлении в квитанции об оплате коммунальных услуг задолженности, образовавшейся до получения им права собственности на жилье. При этом, управляющая компания отказывалась списывать долг прежнего владельца квартиры, мотивировав отказ отсутствием технической возможности в разделении лицевого счета.

В ходе документарной проверки жилищным инспектором установлено, что право собственности у заявителя возникло в декабре 2020 года на основании договора купли-продажи. При этом предыдущий собственник не полностью оплачивал коммунальные услуги, что привело к задолженности в 22 тысячи рублей.

Поскольку договор купли-продажи не подразумевал никаких обременений в отношении нового владельца, управляющая компания была не вправе выставлять задолженность, возникшую до приобретения покупателем квартиры. После вмешательства Управления госстройжилнадзора РС(Я) управляющая компания списала неправомерные начисления с заявителя.

«При продаже квартиры от старого собственника к новому переходят только долги по взносам на капремонт. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги остается за предыдущим собственником. Поэтому требование управляющей организации об оплате долга за период до приобретения квартиры удовлетворению не подлежит», — сказал руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Аргунов.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется при сделке с недвижимостью истребовать с продавца справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам и капитальному ремонту. Также, зафиксировать показания индивидуальных приборов учёта, указав их в договоре купли-продажи или в акте приёма-передачи жилого помещения.