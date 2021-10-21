Чужестранцам вход запрещен: на каких должностях нельзя работать иностранцам?

В ходе ХХХ (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) 21 октября в окончательном чтении принят республиканский закон «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)». Законопроект, внесённый в Ил Тумэн Главой Якутии Айсеном Николаевым, депутатскому корпусу представил руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасий Владимиров.

Проект закона разработан для приведения действующего закона о муниципальной службе в республике в соответствие с изменениями, внесёнными в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Так, Федеральным законом от 30 апреля 2021 г 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», предусматривающие ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства или подданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Также согласно изменениям в Федеральном законе, государственные и муниципальные служащие, а также иные лица должны сообщать в письменной форме соответствующим должностным лицам о прекращении гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства или подданства иностранного государства либо получении вида на жительство или документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Принятым сегодня законом внесены аналогичные изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» в части уточнения обязанностей и ограничений для муниципальных служащих в Республике Саха (Якутия), связанных с наличием, приобретением, прекращением гражданства и подданства.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.