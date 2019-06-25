Чувствуем ответственность за пропаганду наследия

Прошёл год с того дня, когда рядом с нами не стало доброго и сердечного, заботливого и отзывчивого человека, коллеги, отца, деда – Захара Константиновича СТЕПАНОВА.

За простыми, земными должностями, обязанностями и качествами стоит человек, по-настоящему выдающийся, уникальный и неповторимый.

В истории якутской музыки не утихают дискуссии о том, кто же стал первым профессиональным композитором нашей северной республики.

Якутская земля знала много талантливых музыкантов – А.СКРЯБИНА, Ф.КОРНИЛОВА, З.ВИНОКУРОВА и многих других. Но именно Захар Константинович Степанов стал первым профессиональным композитором, получившим диплом об окончании композиторского факультета ВУЗа ‒ Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Даже маститый и универсальный М.Н. Жирков, обладающий неоспоримыми заслугами в якутской музыке, прошёл двухгодичное обучение в МГК им. П.И. Чайковского, но диплома композитора не получил, чему есть документальное подтверждение.

Именно окончание З.К. Степановым композиторского отделения позволило в 1979 году открыться Союзу композиторов Якутии, в первый состав которого вошли композиторы: Н.БЕРЕСТОВ, З.СТЕПАНОВ, А.МОТОВ, И МУЗЫКОВЕДЫ: Ф.АРГУНОВ, Н.НИКОЛАЕВА.

В дальнейшем З.Степанов стал народным артистом РС (Я), заслуженным деятелем искусств РФ и РС (Я), лауреатом премии Союза композиторов России им. Д.Шостаковича, отличником народного образования России, отличником культуры СССР, ветераном тыла, почётным гражданином Кобяйского улуса, действительным членом Академии духовности РС (Я), академиком.

Захар Константинович Степанов отличался огромным музыкальным талантом, счастливо реализованным в композиторском творчестве, но все истоки его музыкальной одарённости были заложены в детстве.

Родился Захар Константинович 22 октября 1932 года в Кобяйском районе, Теинском наслеге, в колхозе им. “Олох саҥардар” ЯАССР.

Отец Захара был профессиональным охотником, заядлым рыбаком. Константин Романович славился как певец-тойуксут и прекрасный имитатор, подражающим голосам птиц и животных.

Захар Константинович был тесно связан с природой и тоже подражал голосам птиц (уток, гусей, журавлей, куликов, тетеревов и т.д.).

Отец, большой мастер, в числе других поделок изготовлял самодельные музыкальные инструменты – кырыымпы из пороховой банки, струны в которых были сделаны из петель на ловлю зайцев, смычки из можжевельника и конского волоса. По вечерам отец и сын импровизировали якутские мелодии.

От матери, Феклы Ивановны Степановой, Захару Константиновичу передалась любовь и привязанность к родному очагу. Память о матери проходит у композитора красной нитью через всё его творчество, и в своём самом значительном произведении – опере “Колыбельная” З.Степанов выводит центральным образ Матери.

Тесная детская связь с природой также наложила впоследствии отпечаток на сочинения композитора, например, в его творчестве тесно связаны голоса детей и птиц. Сам Захар Константинович считал, что: “Звучание ручья, шум дождя, гром, капель, рассветы и закаты – всё это является прекраснейшей музыкой природы, которая вдохновляет и даёт неисчерпаемый океан возможностей для создания музыкальных произведений”.

Годы детства З.Степанова пали на трагические дни Великой Отечественной войны, полные горя и лишений, инвалидом Великой Отечественной стал его отец, но именно в эти годы Захар пристрастился к музыке, самостоятельно выучился играть на балалайке, гармошке и стал выступать в художественной самодеятельности.

Трудовая деятельность будущего композитора началась с работы в качестве гармониста-аккомпаниатора в сельском клубе с. Кобяй.

С перерывами, в течение продолжительного срока он учился, сначала в Якутском музыкальном училище по классу тромбона, потом по классу баяна, затем по классу композиции сначала три года в студии при Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, а после на основном курсе. Учёба прерывалась длительными сроками работы в качестве преподавателя, руководителя оркестров и хора.

Следует сказать, что Захар Константинович всю свою сознательную жизнь был не только успешным композитором, но и занимался педагогической деятельностью в школе, в Якутском музыкальном колледже (училище) им. М.Н. Жиркова.

Самому З.Степанову консерваторское образование помогли получить И.А. Котляревский, И.М. Белорусец, А.Ф. Яковлев, Г.Н. Иванов, Ю.П. Юкечев. В получении З.Степановым профессионального композиторского образования были заинтересованы все, особенно первый секретарь обкома КПСС того времени Г.И. Чиряев.

Очень многим помог и сам З.Степанов в овладении азами музыкальной науки, в успешном окончании училища и ВУЗов страны.

Немалая заслуга З.Степанова состоит в содействии подготовки целой плеяды якутских композиторов.

Дипломной работой З.Степанова в 1972 году стала оратория “Славься, земля Олонхо” для солиста, хора и симфонического оркестра на слова якутских поэтов А.Софронова, П.Ойунского, С.Васильева, С.Дадаскинова и соната для альта и фортепиано. Оратория сразу вызвала большой интерес и одобрение исполнителей и слушателей. Г.М. Кривошапко пишет в книге “Музыкальная культура якутского народа”: “… в оратории было видно то новое, лучшее, что следует беречь и взращивать: своеобразный национальный музыкальный язык, самобытность, владение хоровым письмом, полифоническое чутьё, обращение к крупной гражданственно-исторической теме, теме современности, чтобы служить своим искусством родному народу”. Впервые оратория “Славься, земля Олонхо” прозвучала в 1974 году, затем она неоднократно исполнялась, особенно в дни торжественных праздников.

В 1974 году З.Степанов продолжил традицию хорового письма, написав лирическую кантату “Встреча с Ойунским” на либретто П.Попова, посвящённую основоположнику якутской литературы.

Прекрасное ощущение хора и вокала, а Захар Константинович сам очень хорошо поёт, причём в разных стилях, нашло выход в крупном театральном сочинении композитора, в опере “Колыбельная”. В ней отмечают наличие черт ораториальности, красоту и значительность хоровых эпизодов, ярких запоминающихся соло. Особенно выразительны темы Матери – Кюбейик.

Очень больший интерес исследователей вызывают произведения композитора для симфонического оркестра, активно создаваемые им именно в первый период творчества. Произведений этого плана у композитора много, но дело не только в количестве, а в качественном факторе развития им особого типа программного симфонизма в якутской музыке. Каждая из его поэм и симфонических картин – “Зов солнца”, “Весенние голоса”, “Сватовство”, “Сказка старика” ‒ стала своеобразным примером театрализации жанра с сюжетной линией, главными героями и их взаимоотношениями.

Кроме яркого, буквально визуального образного ряда, произведениям З.Степанова присуще мастерское владение красками оркестра, изобретательность в использовании приёмов игры на разных инструментах, мелодическое богатство.

Музыковед Н.Н. Николаева так описывает композиторский почерк автора: “Творчество Захара Степанова отличает своеобразный, неповторимый стиль. Его музыке свойственна широта дыхания якутских эпических напевов, яркость музыкальных образов, перенятых им от народных сказителей, неторопливость, размеренность повествования, чистота гармонических красок, ясность и рельефность интонаций”.

Театральные корни дарования З. Степанова проросли в произведениях для сцены, в музыке к драматическим спектаклям. Так появился мюзикл “Сказки старика Сээркээнэ”, оперетта “Ырыа алааска ыҥырар” (“Песня зовёт в алаас”), к сожалению, ещё не поставленная на сцене, музыка к спектаклям: И.Гоголева, Софрона Данилова, И.Егорова и других.

Инструментальная линия творчества З.Степанова в 1970-1980-е годы дополнилась произведениями для отдельных инструментов (для духовых, контрабаса, фортепиано).

Интерес к хореографическому действу проявился в балете “Ярхадана” по мотивам юкагирских сказок и в детском балете “Волшебный олень”. Тем кому довелось смотреть спектакль “Ярхадана” на сцене НТТ им. С.Зверева-Кыыл Уола не забудут красивые волшебные мелодии, мастерскую оригинальную оркестровку, волшебство и содержательность сюжета.

В последнее десятилетие своей жизни композитор уделял очень большое внимание жанру песни. У него большое количество сборников песен. Оптимистический, жизнеутверждающий настрой этих произведений говорит о большом творческом потенциале автора. Примечательно то, что огромное количество вокальных произведений создано о детях и для детей.

Хотелось бы назвать ещё одно вокально-симфоническое произведение известного автора, это “Реквием”, написанный в память о любимой супруге, историке М.Е. Степановой. Это сочинение, взволновала слушателей скорбным, элегичным, характером, интонациями плача и отчаяния.

Композитор успешно работал в жанре камерно-инструментальной музыки. В частности, большую популярность приобрёл его фортепианный сборник “Краски Севера”. Произведения из этого цикла с удовольствием играют, особенно юные исполнители. Всем полюбились: “Песнь морской волны”, “Бабушкин танец”, “Волшебный олень” и другие пьесы. В них яркие, сочные образы, самобытные, характерные интонации и захватывающие технические сложности, что также привлекает пианистов.

Среди инструментальных сочинений автора есть, буквально знаковое произведение. Это “Ритуальный танец шамана”, объехавший множество стран, открывший миру зачарованность, волшебную энергетику, потрясение шаманского камлания, впервые отражённого в музыкальном искусстве.

Захар Константинович Степанов всегда активно занимался общественной работой. С 1972 г. по 1996 гг., т.е 24 года, композитор постоянно руководил секцией мелодистов Дома народного творчеств, проводил семинары, консультации, курсы. В эти годы, давал консультации и рекомендации для поступления в консерваторию будущим композиторам. По инициативе Захара Степанова А.Сазонов, А.Самойлов, В.Зырянов, Е.Неустроев, П.Иванова, В.Ксенофонтов, К.Герасимов, Н.Михеев стали членами Союза композиторов России. Таким образом, педагогический стаж трудовой, музыкальной деятельности композитора Захара Степанова ‒ 51 год.

Также неоценим вклад Захара Константиноваича Степанова в работу Союза композиторов РС (Я). С 1989 по 1994 гг. он был председателем правления Союза композиторов ЯАССР, с 2000 года по 2016 г. был председателем правления Союза композиторов РС (Я). С 1994 по 2000 гг. ответственным секретарём Союза композиторов ЯАССР. Также трудился уполномоченным Музыкального фонда СК СССР с 1978 по 1989 год (11 лет). Таким образом, стаж деятельности Захара Степанова в композиторской организации страны и республики ‒ 37 лет.

Его произведения знали композиторы России, они очень уважали автора, а через него музыкальную культуру Якутии.

Огромный багаж композитора ещё не достаточно известен, многое ещё не исполнялось, мало, что издано, далеко не всё исследовано. Сегодня, в день памяти выдающегося музыкального деятеля нашей республики Захара Константиновича Степанова, мы не только говорим о горечи утраты, но и чувствуем ответственность за пропаганду наследия этого замечательного творца.