Чувство гордости за Якутию и новые большие задачи

Сегодня в своем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) глава Якутии Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ назвал основные направления экономической и социальной политики республики в ближайшие годы и на стратегическую перспективу.

Один из основных посылов этого важнейшего для нашей республики документа – полное восстановление экономики в 2021 году, достижение новых успехов, которых не было даже до пандемии.



Уже сегодня ясно, что в 2021 году Якутия достигнет исторических максимумов по добыче угля, золота, газа и нефти. Как сказал Айсен Николаев, мы не только научились жить и работать в сложнейших условиях, но и сумели во многих отраслях экономики, социальной сферы и общественной жизни обратить вызовы в преимущества и добиться больших успехов. Реализуются крупные промышленные проекты, вводятся в эксплуатацию новых производства, создаются новые рабочие места. По итогам года в Якутии будет добыто 40 тонн золота, 30 тонн угля, 12 млрд кубометров газа, 17 млн тонн нефти. Таких высоких показателей наша республика ещё не знала!



Второй важнейший посыл — наступающий год Айсен Николаев объявил Годом Матери. В новом году наша республика будет отмечать 100-летие со дня образования ЯАССР. Каждый ребенок, рожденный в год 100-летия ЯАССР, получит от республики по 100 тысяч рублей. Для этого создается специальный целевой капитал «Дети столетия».



Поддержка материнства и детства в Республике Саха (Якутия) получит беспрецедентные меры. В ближайшие пять лет все семьи, имеющие пятерых и более детей, лучат новое жилье. Это около двух тысяч семей. Такие семьи будут полностью освобождены от налога на имущество физических лиц. Базовый размер вознаграждения семей, воспитывающих приемных детей, будет увеличен в два раза. Отдельное внимание глава Якутии в своем послании уделил расширению возможностей женщин, матерей для получения новых компетенций. Женщины будут в центре внимания служб занятости. Для них также будут предложены новые программы женского здоровья с персонализированным сопровождением. Перед всеми нами главой Якутии в его Послании поставлена великая и благородная задача: поднять в обществе широкую волну уважения к женщине, уважения к матери.



Новые меры по повышению доходов населения, подъем экономики, развитие социальной сферы, системы здравоохранения, культуры, образования – это тоже большие государственные задачи, которые стоят перед каждым из нас.



Как депутат от Нерюнгринского района не могу не сказать и о том, что в своем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что сегодня он подписал Указ о развитии Нерюнгринского района на ближайшие пять лет — до 2026 года. Это долгожданный и важнейший для всей Южной Якутии документ, который станет мощным импульсом для дальнейшего развития нашего региона. Впереди у всех нас – огромная работа, в которой вдохновляет ясность и четкость больших задач, поставленных главой Якутии.



В целом, сегодняшнее Послание Государственному Собранию (Ил Тумэн) глава Якутии Айсена Сергеевича Николаева вызывает у меня искреннее чувство гордости за Якутию, за успехи нашей республики, за её жителей, которое, уверен, разделяем все мы. Оно рождает чувство оптимизма, ясных целей, не только необходимости, но и возможности реализации в жизнь больших задач. Мы должны быть вместе, потому что такие большие цели достигаются только общими усилиями.



Александр КОШУКОВ,

народный депутат Якутии.