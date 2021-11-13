13.11.2021
17:56
221

Происшествия

Чурапчинскому вору-сладкоежке грозит 5 лет лишения свободы

SakhaLife.ru.

В полицию Чурапчинского района поступило сообщение о краже из продуктового магазина. Ночью неизвестный разбил окно и проник в торговую точку, откуда похитил продукты. Общий материальный ущерб составил 17 818 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения разбил окно магазина. Проникнув внутрь, он похитил несколько блоков сигарет и три коробки плиток шоколада. После чего злоумышленник скрылся.

Часть похищенного была изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх