Чурапчинскому вору-сладкоежке грозит 5 лет лишения свободы

В полицию Чурапчинского района поступило сообщение о краже из продуктового магазина. Ночью неизвестный разбил окно и проник в торговую точку, откуда похитил продукты. Общий материальный ущерб составил 17 818 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения разбил окно магазина. Проникнув внутрь, он похитил несколько блоков сигарет и три коробки плиток шоколада. После чего злоумышленник скрылся.

Часть похищенного была изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.