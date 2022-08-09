09.08.2022
12:52
142

Общество

Чурапчинскому улусу вручили переходящий кубок Республиканского слёта водителей-дальнобойщиков

В селе Майя Мегино-Кангаласского улуса прошёл очередной республиканский слёт водителей-дальнобойщиков. Чурапчинский улус занял 2 место, Мегино-Кангаласский улус 1 место, Верхоянский улус 3 место в общекомандном зачете (эстафета, перетягивание автомобиля-  УАЗ, бросок кувалды на дальность, перетягивание каната). Команде Чурапчинского улуса вручили переходящий кубок республиканского слёта водителей-дальнобойщиков, а это значит следующий слёт пройдет в Чурапчинском улусе.

Во время слёта были проведены лично-командные спортивные состязания. В абсолютном первенстве  мужчины из Чурапчинского улуса завоевали 4 золота и 1 серебро.  По мас-рестлингу: До 90кг Борисов Айсен Николаевич ( 1 место); Свыше 90кг Баранкевич Андрей Геннадиевич (1 место). По борьбе «Хапсагай»: До 70кг Доолан Эртине Ортун-Солович (1 место); До 90кг Никитин Савелий Васильевич. (1 место); Свыше 90кг Аржаков Егор Егорович (2 место).  В рамках мероприятия были проведены конкурсы, где семья Шестаковых Сахаи и Владислава из Чурапчинского улуса стали победителями конкурса «Лучшая национальная одежда», за оформление территории «Туhулгэ» 3 почетное место.  Все победители и призеры были награждены грамотами и ценными призами.

В мероприятии участвовали представители Томпонского,Таттинского, Чурапчинского, Усть- Алданского, Амгинского, Вилюйского, Намского,  Верхоянского, Булунского улусов.  На торжественном открытии слёта с поздравительным словом и с вручением наград выступили министр дорожного хозяйства Владимир Сивцев, глава МР «Мегино-Кангаласского улус» Николай Старостин и врио Председатель союза водителей Дальнобойщиков РС(Я) Николай Мочкин.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх