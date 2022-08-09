Чурапчинскому улусу вручили переходящий кубок Республиканского слёта водителей-дальнобойщиков

В селе Майя Мегино-Кангаласского улуса прошёл очередной республиканский слёт водителей-дальнобойщиков. Чурапчинский улус занял 2 место, Мегино-Кангаласский улус 1 место, Верхоянский улус 3 место в общекомандном зачете (эстафета, перетягивание автомобиля- УАЗ, бросок кувалды на дальность, перетягивание каната). Команде Чурапчинского улуса вручили переходящий кубок республиканского слёта водителей-дальнобойщиков, а это значит следующий слёт пройдет в Чурапчинском улусе.

Во время слёта были проведены лично-командные спортивные состязания. В абсолютном первенстве мужчины из Чурапчинского улуса завоевали 4 золота и 1 серебро. По мас-рестлингу: До 90кг Борисов Айсен Николаевич ( 1 место); Свыше 90кг Баранкевич Андрей Геннадиевич (1 место). По борьбе «Хапсагай»: До 70кг Доолан Эртине Ортун-Солович (1 место); До 90кг Никитин Савелий Васильевич. (1 место); Свыше 90кг Аржаков Егор Егорович (2 место). В рамках мероприятия были проведены конкурсы, где семья Шестаковых Сахаи и Владислава из Чурапчинского улуса стали победителями конкурса «Лучшая национальная одежда», за оформление территории «Туhулгэ» 3 почетное место. Все победители и призеры были награждены грамотами и ценными призами.

В мероприятии участвовали представители Томпонского,Таттинского, Чурапчинского, Усть- Алданского, Амгинского, Вилюйского, Намского, Верхоянского, Булунского улусов. На торжественном открытии слёта с поздравительным словом и с вручением наград выступили министр дорожного хозяйства Владимир Сивцев, глава МР «Мегино-Кангаласского улус» Николай Старостин и врио Председатель союза водителей Дальнобойщиков РС(Я) Николай Мочкин.