07.03.2020
11:21
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Общество

В Чурапчинском улусе чествуют женщин – тружениц

 

В Чурапчинском районе в эти дни проходит ряд мероприятий, посвященных Международному женскому дню. По инициативе улусной администрации и Совета женщин состоялись круглые столы «Өбүгэ ситимэ», «Төрөөбүт тыл эйгэтин тэрийии», «Ийэ сылаас эйгэтинэн». Также открылась выставка, посвященная  95-летию Первого съезда женщин Якутии.

С поздравлением выступили глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын, который отметил вклад женщин-руководителей и членов общественных организаций в социальной, духовной и культурной политике  и отметил, что в дальнейшем ожидает такое же активное участие в жизни района.  Он отметил благодарственными письмами отличника образования РС(Я) Жанну Барашкову, члена союза писателей РС(Я) Римму Корякину-Хотууна, Почетного гражданина Мугудайского наслега Евдокию Дьячковскую-Иэйэ, многодетную маму Парасковью Иванову-Хачыана, учителя якутского языка и литературы Хайахсытской школы Надежду Борисову, учителя якутского языка и литературы Чурапчинской гимназии имени Степана Макарова Елену Иванову, из Чакыра Зинаиду Алексееву, отличника культуры и образования РС(Я) Марию Колесову, почетного работника общего образования РФ Лидию Сивцеву, отличника народного образования РС(Я), «Учителя учителей» Марию Филиппову.

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В ходе мероприятия награждены лучшие женские советы – «Үйэн» из наслега Кытанах,   «Уйгулаана» из  наслега Болтоно и «Талба»  из наслега Чакыр. Лучшим председателем Совета женщин Чурпачинского района признана  Лена Пономарева.

Женщин Чурапчинского улуса также поздравили председатель районного Совета депутатов Афанасий Захаров, народный писатель Якутии Семен Попов-Сэмэн Тумат.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба МО «Чурапчинский улус».
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