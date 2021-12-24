Чурапчинского ветерана войны обманул односельчанин

Прокуратура Чурапчинского района провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны о защите его нарушенных прав.

Установлено, что весной 2020 года между 90-летним ветераном и его 40-летним односельчанином заключено устное соглашение о строительстве пристроя к дому пенсионера. Условия соглашения закреплены в расписке о получении и передаче денежных средств в сумме 50 000 рублей. Сторонами определено, что строительные работы должны быть окончены в июне 2020 года.

Вместе с тем подрядчик свои обязательства в установленный срок не исполнил, возвратить пожилому мужчине полученные средства отказался, в связи с чем, ветеран обратился к прокурору.

Прокуратура района обратилась в интересах ветерана Великой Отечественной войны с иском в суд о взыскании с мужчины 50 000 рублей, а также морального вреда, определенного заявителем в размере 20 000 рублей.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

В результате вмешательства прокуратуры ветерану Великой Отечественной войны денежные средства в размере 70 000 рублей выплачены, его права восстановлены.