Чурапчинским выпускникам вручены медали

42 лучшим выпускникам школ Чурапчинского улуса вручены медали “За особые успехи в учении”. В этот волнительный день глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН по доброй традиции поздравил всех на торжественном совещании.

Мероприятие было организовано с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, в масках и с социальным дистанцированием. Большинство ребят приняли участие в онлайн-режиме.

От имени администрации района трем отличившимся в учебе и общественной жизни глава района выделил сертификат по 5 тысяч рублей.

«Сегодня мы с большой гордостью вручаем нашим медалистам награду за их трудолюбие, выдержку, терпение и блестящие знания в особых условиях. Никто и никогда дистанционно не учился и так не сдавал экзамены. Вы прошли первый серьезный экзамен в жизни. Мы гордимся каждым из вас! Убежден, что вы найдете достойное место в жизни», — сказал Андрей Ноговицын.

Также чествовали выпускницу Чурапчинской гимназии имени С.К.Макарова, золотую медалистку Сардаану СЕДАЛИЩЕВУ, которая получила максимальную оценку – 100 баллов по литературе и ее учителя Лену СЕМЕНОВУ. Начальник управления образования района Юрий ПОСЕЛЬСКИЙ вручил свидетельства, удостоверяющие о том, что все выпускники включены в почетную книгу медалистов. Выпускники выразили искренние слова благодарности и отметили, что в их успехах заслуга их учителей и родителей. Они заверили, что приобретенные знания в сложных условиях, желание добиваться целей помогут им в будущем.