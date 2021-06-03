Чурапчинский улус включен в пилотный проект

«Чурапчинский улус, при поддержке главы кабмина республики Андрея ТАРАСЕНКО, включен в пилотный республиканский проект по субсидированию из бюджета республики на расходы при переводе с централизованного на индивидуальное газовое отопление в рамках государственной программы до 2024 года», сообщил глава Андрей НОГОВИЦЫН в прямом эфире в сети Инстаграм.

Правительство Якутии будет возмещать расходы 165 семей из сел Чакыр, Ожулун, Хайахсыт и Чурапча на общую сумму 18 млн 975 тысяч рублей. Субсидия до 115 тысяч рублей будет предоставляться гражданам, которые подключаться с центрального отопления на газовое отопление. Курирует вопрос заместитель главы улуса АЛЕКСЕЙ Егоров.

Вопросы газицификации Чурапчинского улуса стоят на особом контроле руководства улуса. Поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам Послания Федеральному Собранию предусматривают бесплатную газификацию домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Догазификация должна продлиться до 2023 года. 1 июня Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации.