Чурапчинский улус участвует в голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства

Чурапчинский улус включен в перечень населенных пунктов, участвующих в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства на федеральные и республиканские средства в 2022 году.

«Такое рейтинговое голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство общественных территорий Чурапчинского улуса будет напрямую зависеть от активного голосования каждого жителя муниципального района и земляков, живущих вне территории улуса. От общей суммы голосов за Чурапчинский улус будет зависеть получение средств на благоустройство общественных мест муниципального района. Призываем жителей улуса принять самое активное участие в данном голосовании», — сообщила главный архитектор улуса Татьяна ИГНАТЬЕВА.

Определение победителя будет зависеть от общего количества набранного голоса. Голосование по проекту «Общественные пространства» стартует с 26 марта и завершится 30 мая, в нем могут участвовать граждане с 14 лет. Голосование пройдет в городах Мирный, Ленск, Алдан, Нюрба, Нерюнгри, Алдан, Олекминск, Покровск, Якутск, поселке Айхал, селах Майа, Нам, Сунтар и Чурапча. Основательница ежегодных проектов по стрит-арту на фасадах зданий Кыыдаана Игнатьева призвала жителей республики присоединиться к команде волонтеров, которые будут помогать гражданам в онлайн-голосовании через портал Госуслуг.